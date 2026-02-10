一國兩制香港國安白皮書｜黎智英案被唯一點名 屬「危害國安案件」：濫用自由的顛覆性不言而喻｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】國務院新聞辦公室今日（10 日）發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，回顧香港和中央維護國家安全的歷史，當中有提及到「黎智英案」，成為白皮書唯一點名的「危害國安案件」。白皮書形容，香港特區法院準確適用香港國安法及本地維護國家安全法例，形成了維護國家安全的判決。

斥「反中亂港勢力」懼怕 23 條 使其成為心魔、禁忌

白皮書在較前段的部份，提及到《基本法》23 條立法工作遲遲未能完成，是受到「內外各種複雜因素影響」，又指「反中亂港勢力和外部敵對勢力歷來懼怕和反對這項立法」，是因為他們認為這項立法對他們進行反中亂港活動不利，因此在首次立法過程當中，勢力「污蔑基本法第 23 條立法『侵犯』人權自由，不斷製造恐慌。」到了政府在 2003 年撤回草案後，「在外部敵對勢力的支持下，反中亂港勢力竭力將基本法第 23 條立法污名化、妖魔化，使之長期成為困擾香港社會發展的『心魔』和『禁忌』。」

勢力於「修例風波」乞求外國制裁中港

至 2019 年的「修例風波」，白皮書形容該次事件是對香港維護國家安全造成「最嚴峻挑戰」。除了各項破壞行為外，白皮書亦點出「反中亂港勢力勾結外部敵對勢力、招徠外部干預」，形容他們甘當外國政治代理人，頻頻竄訪海外，為外國炮製涉港議題提供所謂證據材料，乞求對國家、對香港實施制裁，向外國建議制裁方法、提供制裁名單，聲稱「很想外國影響我們」，「非常需要外國的勢力讓我們撐下去」，甚至宣稱「為美國而戰」，形容這些舉動是「公然與國家、與香港為敵，罔顧國家、民族的根本利益，罔顧香港的根本利益。」

「反中亂港分子被依法定罪判刑」

到了中央出手建立《香港國安法》後，白皮書指香港特區依法打擊危害國安犯罪，又引述截至 2026 年 1 月，依據《香港國安法》共有 98 人被檢控、78 人被定罪。白皮書評價司法機關公正審理危害國安案件，國安法實施以來，「反中亂港分子被依法定罪判刑。」

黎智英案成唯一點名案例

白皮書唯一特別點名的「危害國安案件」，就是「黎智英案」。白皮書指在去年 12 月 15 日，高等法院就黎智英涉嫌違反香港國安法和本地有關法律案件作出裁決，黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立，「香港特別行政區法院準確適用香港國安法及本地維護國家安全法例，形成維護國家安全的判決。」法院又確認，任何人行使權利和自由時，不得拒絕承認香港是中華人民共和國不可分離的部分，「法治社會中的個人自由和權利不是無止境、不是絕對的，否則濫用時的破壞力及顛覆性不言而喻」。