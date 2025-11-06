一場關於紋身的雙向療癒 紋身師 Mirmanda：是你們的故事 heal 到我

紋身師 Mirmanda

電影《Memento》中，失憶的男主角將線索刺在皮膚上，讓身體成為記憶的載體。紋身師 Mirmanda 做的，也是類似的事——她將生命中重要的訊息，寫進自己的身體裡。

「有時候會覺得，那個 moment 我一定要記住，提醒自己的初心。」Mirmanda 說，「這些 message 既然要刻骨銘心，就擺上自己到啦。」這位即將首次登上《TATTOUR 2025》舞台的紋身師認為，紋身會訴說一個人的故事，也是一道「護身符」。就如在 2014 年、她成為紋身師的那一年，她親手為自己刺上了一個圖案。

夢境是Mirmanda最重要的靈感來源。

找她紋身的人，大多不是帶著清晰的圖像而來，而是帶著自己的故事、經歷，甚至只是一首詩、一段音樂。他們渴望記錄，也尋求療癒。Mirmanda 靜靜聆聽，在客人的敘述中，腦海漸漸浮現出各種畫面。然後，她用黑白、輕幼的線條，將這些故事轉化成一個個既超現實（surreal）又夢幻的紋身——有長成太陽花的女孩、築在雲上的屋、美人魚和獨角獸。

她說，夢境是她最重要的靈感來源。「我從小就很多夢，也很記得夢裡的內容，所以我畫出來的東西，都比較像夢境裡才會看見的。」

治癒與被治癒

說起夢，Mirmanda 分享了一個難忘的故事。一位客人因意外失去了17歲的兒子。不久後，她做了一個夢：在夢中，她抱著嬰兒般的兒子，踏過許多漂浮在水上的「牛頭馬面」，心裡只想著要好好護送兒子走完這段路。接著，她看見兒子生前最愛的球鞋長出了翅膀，在天上盤旋，引領著母子倆走向一個有光、有人的地方。

Mirmanda 將這個夢境紋在了客人的身上。這個紋身，填補了來不及好好道別的遺憾。「客人覺得，雖然無法親口說出最後的話，但透過這個夢，她完成了送兒子去下一站的儀式。」

這個紋身不但治癒了客人，也治癒同樣經歷喪親之痛的 Mirmanda。

「當時我聽到這個夢，深深地扣連到我自己。當我真的幫她完成這件事時，好像在某程度上也滿足了自己心裡的一塊缺口。」

很多人認為，在紋身的過程中，是 Mirmanda 治癒了他們。但她卻說，真正「被治癒」的，其實是自己。當她經歷生死、失戀等人生課題時，總能在客人的故事中找到答案與慰藉。

「這個世界好得意，同頻率的東西總會吸引到一起。你們覺得我的紋身 heal 到你，但其實在我這裡，是你們的故事先 heal 到我。」這種人與人之間的連結，是她「keep 住繼續做這一行的動力。」

「底氣」

在治癒與被治癒之間，紋身還給了 Mirmanda 一樣東西——「底氣」。

她右臂上，紋了一把剪刀和一朵鳶尾花（Iris），中間連著一顆鑽石。「剪刀代表爸爸，他以前做製衣，但其實不懂裁縫。為了追我媽媽，他特地去學，親手車了一條裙給她。Iris，則是我媽媽的英文名。」她輕撫著手臂上的圖案，「我覺得他們之間的愛好珍貴，所以好想將這份愛放在自己身上。」

代表 Mirmanda 父母的紋身

另一個紋身，藏在背後。母親去世後，她刺下一個從子宮向上生長、散開成一棵大樹的圖案。「我想提醒自己，就算媽媽 physically 不在了，但這個家庭早已植根在我的身體裡面。」

這兩個關於家人的紋身，如同護身符，成為支撐她繼續前行的「底氣」，讓她在為別人編織夢境時，也感覺到家人的存在。

在廣闊無垠的宇宙下，人固然顯得渺小，但 Mirmanda 相信，我們並非孤獨的存在。

「很多時候，我們的經歷若不夠沉重，或許還未必要走到紋身這一步。當故事都很沉重時，我會想，人是否注定要孤獨地走這條路？」她頓了頓，溫柔地說：「但其實宇宙是會眷顧我們的。所以，我會在圖裡加一隻眼睛，或是一個月亮，陪伴我們一起走下去。」