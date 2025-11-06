焦點

針尖上的龍虎鳳　專訪紋身師 Marcus Yuen

Yahoo新聞

一場關於紋身的雙向療癒 紋身師 Mirmanda：是你們的故事 heal 到我

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
紋身師 Mirmanda
紋身師 Mirmanda

電影《Memento》中，失憶的男主角將線索刺在皮膚上，讓身體成為記憶的載體。紋身師 Mirmanda 做的，也是類似的事——她將生命中重要的訊息，寫進自己的身體裡。

「有時候會覺得，那個 moment 我一定要記住，提醒自己的初心。」Mirmanda 說，「這些 message 既然要刻骨銘心，就擺上自己到啦。」這位即將首次登上《TATTOUR 2025》舞台的紋身師認為，紋身會訴說一個人的故事，也是一道「護身符」。就如在 2014 年、她成為紋身師的那一年，她親手為自己刺上了一個圖案。

廣告
夢境是Mirmanda最重要的靈感來源。
夢境是Mirmanda最重要的靈感來源。

找她紋身的人，大多不是帶著清晰的圖像而來，而是帶著自己的故事、經歷，甚至只是一首詩、一段音樂。他們渴望記錄，也尋求療癒。Mirmanda 靜靜聆聽，在客人的敘述中，腦海漸漸浮現出各種畫面。然後，她用黑白、輕幼的線條，將這些故事轉化成一個個既超現實（surreal）又夢幻的紋身——有長成太陽花的女孩、築在雲上的屋、美人魚和獨角獸。

她說，夢境是她最重要的靈感來源。「我從小就很多夢，也很記得夢裡的內容，所以我畫出來的東西，都比較像夢境裡才會看見的。」

治癒與被治癒

說起夢，Mirmanda 分享了一個難忘的故事。一位客人因意外失去了17歲的兒子。不久後，她做了一個夢：在夢中，她抱著嬰兒般的兒子，踏過許多漂浮在水上的「牛頭馬面」，心裡只想著要好好護送兒子走完這段路。接著，她看見兒子生前最愛的球鞋長出了翅膀，在天上盤旋，引領著母子倆走向一個有光、有人的地方。

Mirmanda 將這個夢境紋在了客人的身上。這個紋身，填補了來不及好好道別的遺憾。「客人覺得，雖然無法親口說出最後的話，但透過這個夢，她完成了送兒子去下一站的儀式。」

這個紋身不但治癒了客人，也治癒同樣經歷喪親之痛的 Mirmanda。
這個紋身不但治癒了客人，也治癒同樣經歷喪親之痛的 Mirmanda。
「當時我聽到這個夢，深深地扣連到我自己。當我真的幫她完成這件事時，好像在某程度上也滿足了自己心裡的一塊缺口。」
「當時我聽到這個夢，深深地扣連到我自己。當我真的幫她完成這件事時，好像在某程度上也滿足了自己心裡的一塊缺口。」

很多人認為，在紋身的過程中，是 Mirmanda 治癒了他們。但她卻說，真正「被治癒」的，其實是自己。當她經歷生死、失戀等人生課題時，總能在客人的故事中找到答案與慰藉。

「這個世界好得意，同頻率的東西總會吸引到一起。你們覺得我的紋身 heal 到你，但其實在我這裡，是你們的故事先 heal 到我。」這種人與人之間的連結，是她「keep 住繼續做這一行的動力。」

當她經歷生死、失戀等人生課題時，總能在客人的故事中找到答案與慰藉。
當她經歷生死、失戀等人生課題時，總能在客人的故事中找到答案與慰藉。

「底氣」

在治癒與被治癒之間，紋身還給了 Mirmanda 一樣東西——「底氣」。

她右臂上，紋了一把剪刀和一朵鳶尾花（Iris），中間連著一顆鑽石。「剪刀代表爸爸，他以前做製衣，但其實不懂裁縫。為了追我媽媽，他特地去學，親手車了一條裙給她。Iris，則是我媽媽的英文名。」她輕撫著手臂上的圖案，「我覺得他們之間的愛好珍貴，所以好想將這份愛放在自己身上。」

代表 Mirmanda 父母的紋身
代表 Mirmanda 父母的紋身

另一個紋身，藏在背後。母親去世後，她刺下一個從子宮向上生長、散開成一棵大樹的圖案。「我想提醒自己，就算媽媽 physically 不在了，但這個家庭早已植根在我的身體裡面。」

這兩個關於家人的紋身，如同護身符，成為支撐她繼續前行的「底氣」，讓她在為別人編織夢境時，也感覺到家人的存在。

在廣闊無垠的宇宙下，人固然顯得渺小，但 Mirmanda 相信，我們並非孤獨的存在。
在廣闊無垠的宇宙下，人固然顯得渺小，但 Mirmanda 相信，我們並非孤獨的存在。

「很多時候，我們的經歷若不夠沉重，或許還未必要走到紋身這一步。當故事都很沉重時，我會想，人是否注定要孤獨地走這條路？」她頓了頓，溫柔地說：「但其實宇宙是會眷顧我們的。所以，我會在圖裡加一隻眼睛，或是一個月亮，陪伴我們一起走下去。」

「很多時候，我們的經歷若不夠沉重，或許還未必要走到紋身這一步。」
「很多時候，我們的經歷若不夠沉重，或許還未必要走到紋身這一步。」
11

其他人也在看

FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水

FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水

一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資

Fortune Insight ・ 17 小時前
法國虎鯨母子被遺棄髒水池　聞無人機聲音竟開始表演　畫面令人心碎

法國虎鯨母子被遺棄髒水池　聞無人機聲音竟開始表演　畫面令人心碎

【動物專訊】人類為牟利等自私理由困養海洋生物，對生命的踐踏和傷害無法估計，法國水族館Marineland Antibes因為禁止虎鯨表演法律而結業近一年，竟遺棄虎鯨母子Wikie和Keijo，任由他們在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。美國攝影師Seph Lawless早前拍攝兩母子的情況，指他們最初好像死掉一般，但聽到無人機的聲音後，竟然抬起頭和開始轉動跳躍等表演動作，Seph形容畫面令人心碎，兩母子用他們唯一學過的語言「表演」，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 法國早前通過禁止虎鯨表演的法律，位於法國南部的Marineland Antibes即在今年1月關閉，但卻遺下兩隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，幸好有好心人士仍有餵食他們，讓他們不至於餓死，但水質環境因為沒有人清潔而越來越惡劣，威脅到他們的生存。 Seph Lawless日前在其IG上載影片，影片由他的無人機在10月26日拍攝，指最初兩隻虎鯨看來像已死亡，但沒想到幾秒後，兩母子開始抬頭望著無人機，就像「希望」回來探望他們一般，然後他們竟開始表演，翻動和跳躍，就像他們用自己唯一學懂的語言，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 據外國傳

香港動物報 ・ 1 天前
再有三中國學者涉嫌走私蛔蟲被控 各人曾改機票試圖迂迴出境

再有三中國學者涉嫌走私蛔蟲被控 各人曾改機票試圖迂迴出境

三名來自中國的研究學者被美國司法部檢控串謀走私生物材料進入美國，並向海關及邊境保衞局作出虛假聲稱。美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）指出，以研究為名走私生物材料是嚴重罪行，威脅美國國家及農業安全，美國會保持警愓，防止外國人士利用美國的慷慨作奸犯科。

Yahoo新聞 ・ 17 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪　捲命案被跨年晚會除名

黃明志投案獲拍拖15年女友陪　捲命案被跨年晚會除名

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa

東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
海關土瓜灣緝毒　關員被疑犯斬傷 3 人送院　警方爆門發現已逃逸｜Yahoo

海關土瓜灣緝毒　關員被疑犯斬傷 3 人送院　警方爆門發現已逃逸｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】土瓜灣道今（6 日）發生持刀傷人案。據了解，7名海關人員進行打擊毒品行動期間，其中兩名關員被疑犯用刀斬傷。疑犯其後反鎖單位，警方到場爆門，發現疑犯逃逸，正進行追捕行動。

Yahoo新聞 ・ 12 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他

向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他

著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院

恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院

百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。

BossMind ・ 15 小時前
金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」

金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」

一集連爆兩大高潮位，分別是被學勤（陳浚霆飾）及嘉欣（陳星妤飾）偽造錄音誣衊教唆嘉欣自殺的高深（羅子溢飾），以「偽造錄音」以牙還牙；以及林澄（陳曉華飾）剛放監出來的親阿哥林耀（唐嘉麟飾）大鬧法庭鬧…

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用

WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用

WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！

一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！

說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物

女人我最大 ・ 16 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的

何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪　裕美不擔心：人生都無咩無經歷過

JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪　裕美不擔心：人生都無咩無經歷過

虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美斯反駁C朗：沒有甚麼比捧世盃意義非凡

美斯反駁C朗：沒有甚麼比捧世盃意義非凡

【Now Sports】基斯坦奴朗拿度近日聲稱不需要世界盃來證明自己的價值，那邊廂，美斯則在一個論壇上，稱作為一個職業球員，沒有甚麼錦標比世界盃更令人嚮往。最近與皮雅斯摩根的訪談，基斯坦奴朗拿度不同意他需要贏得世界盃，才能與美斯（Lionel Messi）相提並論之說，認為靠一項只有6至7場的比賽，來證明自己有多偉大並不公平，同時也不認同美斯比他更優秀的看法。不過，美斯周三出席在佛羅里達州舉行的美國商業論壇時，就談到2022年捧走世界盃所給予他的喜悅：「很難用言語來表達這個冠軍對我個人、家庭、我的隊友以及整個國家意味著甚麼。整個國家都在慶祝，我們渴望這麼多年後，再次贏得冠軍，對我來說，意義非凡。」這名未決定明夏會否6戰世盃的阿根廷球星續謂：「首先，對於一名球員來說，贏得世界盃是至高無上的成就，就像任何職業人士達到巔峰一樣。世盃之後，就沒有甚麼比這更令人嚮往的了。你不能再奢求更多，而且，在此之前，我已經非常幸運地獲得了所有榮譽。」美斯最後在論壇上帶來這樣的比喻：「當我經歷過2014年在決賽落敗的痛楚，當終於贏得這座獎盃時，就像我說的，我不是在做比較，但總括來說，感受和我孩子出生時一樣。」

now.com 體育 ・ 11 小時前