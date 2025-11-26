宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
一年免費用正版 Adobe Photoshop？教你簡單辦法試用 AI 修圖、免破解、免入信用卡
限時透過 Google Chrome 插件領取破格優惠！
Adobe Photoshop 可說是電腦修圖的霸權，功能豐富且有多種 AI 工具，然而付費高牆卻讓不少人另覓辦法。最新發現原來大家可以透過簡單步驟，免破解、免入信用卡就能享有一年免費使用正版 Photoshop web 的服務，Yahoo Tech 以下為你整理好兌換指南和值得試玩的重點功能。
Adobe Photoshop Web 1 年免費使用權兌換指南
有別於傳統 Photoshop 軟件需要下載數 GB 的安裝檔，這個網頁版本體積輕巧，對電腦硬件要求極低，讓編輯工作能在瀏覽器上即時完成。請務必在優惠期限內，按照以下流程獲取你的免費授權：
兌換流程：
準備 Chrome 環境：確認你正在使用 Google Chrome 瀏覽器。
安裝專屬 Extension： 前往 Chrome 線上應用程式商店，搜索並安裝 Adobe Photoshop 提供的官方擴充功能。
啟用編輯介面： 安裝成功後，你可以在任何網頁瀏覽時，點擊插件圖示，或將滑鼠懸停在圖片上方，點擊 Photoshop 圖示快速進入簡易編輯模式。
申領 12 個月福利： 在 Photoshop 網頁版的編輯器介面上方，會有一個「免費試用 12 個月優惠 」的顯眼標示，點擊後系統會要求你登入或註冊新的 Adobe 帳號。
完成開通： 登入後，你的帳號將自動獲取 12 個月的 Photoshop Web 完整功能授權，即可開始使用所有的 AI 編輯工具。
與傳統 Adobe 試用有什麼分別？
無須輸入卡號：這是與一般試用版的最大區別，免除了信用卡自動續訂的煩惱。
網頁版運行，在任何電腦上都能隨時開啟編輯。
Adobe Photoshop web 試用版的 AI 生成點數只有每月 10 個，較完全版的 4,000 個相距甚大！但一般修圖的調整光暗、白平衡等，就不需要扣減點數。
體驗 Photoshop Web 的生成式 AI 修圖能力
一旦取得權限，你就可以立即開始探索 Photoshop Web 的核心價值：強大的 Generative AI 功能。以下示範四種常見且實用的 AI 編輯技巧：
1. AI 內容感知修復 (Generative Fill)：瞬間移除雜物
此功能讓移除畫面上不必要的物件變得輕而易舉，並以極高的準確度重建背景。
應用方法： 使用「選取工具 (Selection Tool)」圈出物件或文字。
指令： 點擊「生成填色 (Generative Fill)」，在指令框中直接輸入 移除 (Remove) 或留空。
成果： AI 將自動分析周遭環境，無縫地將被移除的部分填充或替換為與背景紋理一致的內容。
2. 物件替換與風格轉換：一鍵改變畫面氣氛
無需複雜圖層操作，即可快速為畫面中的元素換色或改變材質。
應用方法： 選取需要轉換的物件（例如聖誕裝飾）。
指令： 點擊「生成填色 (Generative Fill)」，輸入精準的描述，例如 Traditional green color。
成果： AI 不僅是簡單變色，而是重新生成具有真實光影、細節和新材質的物件，自然融入畫面。
3. 智能畫布擴展 (Generative Expand)：創造超寬廣角構圖
當你需要更廣闊的畫面或容納新元素時，此功能能快速拓展畫布。
應用方法： 選用「裁切工具 (Crop Tool)」，將邊界拉伸，超出原圖範圍。
指令： 浮動工具列會立即切換至「生成擴張 (Generative Expand)」模式，點擊「生成 (Generate)」。
成果： AI 將智能地預測並生成邊緣以外的全新內容，讓畫面瞬間擁有電影級的廣角視野。
4. 憑空生成新物件：想像力就是你的工具
結合畫布擴展和生成填色，你可以在畫面中無中生有地添加任何想要的元素。
應用方法： 在擴展出的空白區域圈選一個範圍。
指令： 點擊「生成填色 (Generative Fill)」，輸入具體的描述，如 a smiling santa claus (一個微笑的聖誕老人)。
成果： AI 將在選定位置生成符合場景氛圍、光線與透視的全新物件。
