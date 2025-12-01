【一幻拉麵】札幌 • 蒜香蝦油拌麵 (微辛) 優惠價 $78（01/12起）

一幻拉麵推出季節限定札幌 • 蒜香蝦油拌麵 (微辛)，以蒜蓉、蝦油、麻油及秘製調味醬，結合每日使用超過50公斤的甜蝦蝦頭經過3小時熬煮而成的一幻蝦湯，為您呈現香濃馥郁、帶有一絲微辛的獨特風味和口感。每碗拌麵 (粗麵) 配搭肉質彈牙蝦肉、炙燒腩肉叉燒、爽脆木耳、半隻溏心蛋、新鮮蘿蔔苗、大蔥絲、辣椒絲及紅薑天婦羅，材料十分豐富！

由12月1日起，以優惠價 $78 (原價 $98)即可享用札幌 • 蒜香蝦油拌麵 (微辛)，同時可享超值價 $8 (原價$18) 加購和風蕃茄沙律或胡麻豆腐沙律一客，同時更有五款一幻招牌小食及三款飲品可享優惠價格，自由搭配！

日期：2025/12/01起至優惠結束

地點：一幻拉麵銅鑼灣、荃灣、新蒲崗、尖沙咀分店

