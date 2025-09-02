一幻拉麵尖沙咀店夏日快閃優惠 拉麵買一送一/$38餃子放題（即日起至優惠結束）

一幻尖沙咀旗艦店全新「夏日快閃優惠」，加碼加推星期日，由星期日至星期五，每天18:00 - 21:30時段均有不同精彩優惠！

尖沙咀店限定快閃優惠

星期日：2人拉麵套餐 15% Off

星期一：單點項目消費滿$100 20% Off

星期二：同款拉麵 買一送一 (二人同行、$88或以下)

星期三：惠顧一碗麵 +$38 任食餃子 60分鐘 及 飲品 買一送一

星期四：惠顧一碗麵 +$38 任食餃子 60分鐘 及 飲品 買一送一

星期五：2人拉麵套餐 15% Off

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束（星期一至五 18:00 - 21:30時段）

地點：一幻拉麵尖沙咀店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit