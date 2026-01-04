【一幻拉麵】拉麵、餃子、小食、飲品 買一送一

一幻即推出全新春季限定買一送一優惠，拉麵選項有新品「黑蒜蝦湯拉麵」，更可於三款招牌餃子中自選兩款不同口味！小食新增溏心蛋和味筍雙拼選擇，連餐牌內所有飲品 (包括酒精飲品) 均可享買一送一！

現凡於銅鑼灣、荃灣及新蒲崗分店堂食，即可自由揀選2款定價 $88 或以下拉麵 及有3款招牌餃子、5款指定小食和所有飲品 (包括酒精飲料) 均享買一送一優惠！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束(新蒲崗店每日下午3點後供應)

地點：一幻拉麵銅鑼灣、荃灣及新蒲崗分店

