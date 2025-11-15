【一幻拉麵】指定拉麵、小食 買一送一（即日起至優惠結束）

一幻最新推出升級版買一送一優惠，現凡於全線分店堂食，即可自由揀選 2款定價 $88 或以下之拉麵，五款指定小食、可樂和波子汽水，均可享買一送一優惠！

日期：即日起至優惠結束(新蒲崗店每日下午3點後供應)

地點：一幻拉麵銅鑼灣、荃灣、新蒲崗、尖沙咀分店

