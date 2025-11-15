黑色星期五優惠大合集！
【一幻拉麵】指定拉麵、小食 買一送一（即日起至優惠結束）
一幻最新推出升級版買一送一優惠，現凡於全線分店堂食，即可自由揀選 2款定價 $88 或以下之拉麵，五款指定小食、可樂和波子汽水，均可享買一送一優惠！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至優惠結束(新蒲崗店每日下午3點後供應)
地點：一幻拉麵銅鑼灣、荃灣、新蒲崗、尖沙咀分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【惠康】買4支高露潔牙膏 即送總值$228禮品（即日起至20/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油，即送總值$50豐富禮品；買2支淘大特級蠔油/減鹽蠔油555克，即送總值$46豐富禮品；買4支高露潔奇績修護煥齦緊緻牙膏/抗敏專家牙膏，即送總值$228豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
今日優惠｜文具佬全場88折、惠康買4支高露潔牙膏送總值$228禮品 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 3 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限14/11）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送滴露多功能清潔噴劑 500毫升-檸檬清香；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選護膚產品買2件75折；精選Hada Labo肌研產品買第2件半價；高露潔抗敏專家單支裝牙膏 高露潔抗敏專家全面防護／美白／修護防禦強效抗敏／護齦抗敏單支裝牙膏買4件送生蠔BB法蘭絨被（150×180厘米）；精選樂敦／Dermacept／50惠健康產品買3件75折；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
Charles & Keith低至45折！Orm、韓韶禧也加持的手袋，「平替BV編織包」低至$284
今年雙11開始，甚至延伸至Black Friday優惠，Charles & Keith官網推出限時優惠，指定商品最低5折，任選兩件再9折，即折扣低至45折！折扣涵蓋手袋、鞋履及配件，無論是日常通勤或派對造型，都能以親民價入手潮流單品。想以最抵價錢升級造型，記得把握今次快閃良機！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Olive Young雙11優惠11.10-11.16開跑！必買好用護膚品有什麼？Threads脆友推爆10款護膚品推薦｜雙11優惠2025
Olive Young 雙 11 優惠來了！Olive Young 必買好用護膚品全攻略：Threads 脆友近日舉辦「threads史上Olive Young最值得買真有用的東西」大賽，帖文獲得 1,700 則留言反應熱烈！小編為大家整理 10 款 Olive Young 必買護膚品推薦，當中包括性價比超高面膜、微針精華及 PDRN 水光精華，轉季買這些就能擁有韓系水光肌！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
聖誕送禮推薦 2025｜男友必學！香港機場免稅店聖誕送禮攻略
聖誕節快到了，還在煩惱送什麼給女朋友嗎？今年不妨考慮到香港機場新羅免稅店BEAUTY&YOU逛逛，無論你是要出國旅行還是接機回港，都能輕鬆買到她心儀已久的美妝禮物。店內推出「Merry Giftmas 聖誕禮讚」購物活動，集合全港最齊全的聖誕限定美妝套裝，更有低至4折的節日優惠，絕對能幫你贏得女友芳心！ 雲集超過200個國際美妝與時尚品牌，還特設亞洲機場中最齊全的香水專區，超過2,600款香氛選擇任你挑。Creed、Penhaligon's、Byredo等小眾香水品牌應有盡有，不用在市區東奔西跑，候機時就能一站式買齊心水禮物。 高級感滿分的送禮選擇 如果女朋友喜歡優雅的香氛，DIPTYQUE淡香精禮盒（$1,160）絕對是浪漫首選。金色閃光禮盒設計精緻得像一本魔法書，內含五款經典迷你淡香精，包括Fleur de Peau的溫柔肌膚之香、Eau Rose的清新玫瑰調，以及Do Son的優雅晚香玉等，一套就能滿足她對香氣的所有幻想。 想要更奢華的選擇？CHANEL Coco Mademoiselle 隨行噴霧套裝（$1,815）採用珍珠串和金色鏈帶設計，可以像配飾一樣戴在手腕上，...men’s Reads ・ 1 天前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 22 小時前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光
近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」姊妹淘 ・ 23 小時前
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤。 白衣女遭狂毆毫無反抗能am730 ・ 20 小時前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 1 天前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力
木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！
豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。28Hse.com ・ 1 天前
安世半導體風暴炸裂！中國怒批荷蘭部長「挑釁」 稱別再製造新問題
根據《路透》報導，中國商務部周五 (14 日) 批評荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 日前為接管安世半導體 (Nexperia) 辯護的言論，正值荷蘭高層官員即將赴北京討論爭端之際，使雙方緊張情勢升溫。鉅亨網 ・ 13 小時前
45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」
一位45歲女性透過調整早餐習慣，在短時間內從69公斤降到60公斤，成功減掉9公斤。她身高165公分，過去雖有減重意識，但效果不佳。經過分析發現，問題關鍵在於「不吃早餐」。姊妹淘 ・ 1 天前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。鉅亨網 ・ 2 天前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 1 天前