中大醫院兩主管涉詐騙 院方：收入與工作量不相稱
一戰再戰／鏈鋸人 - 劇場版：蕾潔篇／詭娃娃／愛．還記得／秒速5厘米．星之聲︳電影LOL 今期睇咩戲
一戰再戰
隱世16年的革命分子阿卜（里安納度狄卡比奧）與自強女兒維拉（翠絲英菲尼迪）苟活荒野，卻因宿敵（辛潘）重出江湖而風雲變色。愛女神秘失蹤，迫使這個頹廢佬重拾戰火，無所畏懼，在烽煙四起中殺出血路！累積多時的罪孽與世代恩怨，一觸即發！
鏈鋸人 - 劇場版：蕾潔篇
主角淀治曾是黑幫的惡魔獵人，試圖償還父母留下的債務。後來，他被黑幫背叛、殺害，就在瀕死之際，他與電鋸惡魔波奇塔締結了契約，從此化身為無敵的電鋸人！擁有「鏈鋸惡魔」力量的淀治，在與夢中情人真紀真約會後，遇見了在咖啡廳工作的神秘少女蕾潔。兩人展開了一段充滿愛情卻又危機四伏的故事。在惡魔、獵人與隱藏敵人交織的殘酷戰場上，淀治迎來了他迄今為止最致命的挑戰⋯⋯
詭娃娃
鈴木家的5歲女兒芽衣不幸離世後，太太佳惠（長澤正美 飾）大受打擊，丈夫忠彥（瀨戶康史 飾）費盡心思也沒法讓她釋懷。某天，佳惠偶然在古董市集把超逼真的人偶買回家，將她當成女兒那樣照顧，藉此治療心理創傷。然而，當鈴木夫婦誕下第二個女兒真衣後，人偶漸被冷待，甚至被關進雜物房。5年後，真衣偶然發現人偶並把她當成玩伴，自此，家中接連發生怪事，無論佳惠怎做也無法擺脫人偶的詛咒…到底人偶背後藏有什麼秘密？當中衝擊的真相是？
愛．還記得
阿文 (陳國峰飾演)與阿儀 (孫慧雪飾演)十多年前原本是一對打得火熱的戀人，可是卻因一個小誤會而分手。多年後兩人重遇，文對儀仍未忘情，願意放棄浪蕩自由生活; 與儀重新開始。可惜好景不常, 儀父親(黃文標飾演) 患上腦退化症，儀既要照顧父親，加上工作上不如意，雙重壓力下令她疑似出現腦退化的病徵。另一邊阿文因為學歷不高，一直未能找到工作，但同時卻要面對亞儀和儀父的重擔. 最終兩人患難中能否不離不棄？困局中如何找到出路？
秒速5厘米．星之聲
《秒速五厘米》 遠野貴樹與篠原明里自小學畢業後即分隔兩地。雖然兩人之間持有對對方特別的思念，但是他們只能任由時間無情地流逝。終於在某天，貴樹終於決定要冒著大風雪去見明里…… 本作品一共分成三編，分別是︰「櫻花抄」描述貴樹與明里幼小愛苗的萌芽，與及他們重逢的一天；「太空人」是以貴樹的高中同學澄田花苗對貴樹的思慕來詮釋；與片名同名的「秒速5厘米」則描述各人內心之徬徨。 這是以「此時、此地」的日本作為舞台，用抒情式畫面構成的連作短編動畫作品！ 《星之聲》 2046年時，少女長峰美加子獲選宇航員遠征星際。少年寺尾昇則在地球升學讀書。兩人憑藉手機電子郵件互傳戀慕，讓思念緩緩穿越八光年的時空…
