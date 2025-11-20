一拳書館辦西班牙文興趣班 被指違《教育條例》 遭票控「管理未經註冊學校」等5罪

深水埗獨立書店「一拳書館」早前舉辦西班牙文興趣班，店主龐一鳴及相關公司被指違反《教育條例》，遭票控「管理未經註冊學校」、「准許非註冊教員在學校任教」等 5 罪，周四（20 日）在九龍城裁判法院首度提堂。



控罪指，有人告發公司准許非註冊教員在一間名為「一拳書館」的學校教學。龐一鳴沒律師代表、親自應訊，申請押後候索取文件，獲裁判官曾慶東批准押至 2026 年 1 月 8 日再訊。



龐一鳴庭外指，教育局早前巡查後沒進一步程序，「最初都諗住係咪唔需要檢控呢」，惟在 6 個月檢控期限最後一日，收到通知被起訴﹐感到「有啲錯愕」。

廣告 廣告

一拳書館店長龐一鳴應訊後離開九龍城裁判法院。（《法庭線》記者攝）

被指違反《教育條例》

被告為龐一鳴、營運「一拳書館」的鳴動教育有限公司，被指違反《教育條例》，被票控 5 罪。

龐一鳴被控 3 罪，即「任何人管理或參與管理一間未經註冊或臨時註冊的學校」、「任何人不得在學校任教，除非他是檢定教員或准用教員。任何人僱用或准許任何人違反第 42(1) 或 (2) 條而在學校教學」、「任何人屬非註冊學校或非臨時註冊學校的擁有人或教員。凡犯了任何條例內的罪項的人是一間公司，一經證明罪行是得到公司董事或與公司管理有關的其他高級人員同意、縱容，或得到宣稱是以該董事或高級人員身分行事的人同意、縱容而犯的，則該董事或高級人員亦屬犯了該項罪行」。

鳴動教育有限公司被控 2 罪，即「任何人屬非註冊學校或非臨時註冊學校的擁有人或教員」、「任何人不得在學校任教，除非他／她是檢定教員；或准用教員。任何人僱用或准許任何人違反第 42(1) 或 (2) 條而在學校教學」。

控罪指，有人告發稱公司在 2025 年 4 月 23 日准許「非檢定教員」、亦「非准用教員」的 MONTANE Antonio Baro 在深水埗大南商業大廈 3 樓一間名為「一拳書館」的學校教學。

根據《教育條例》，「學校」指一間院校、組織或機構，於任何一天向 20 人或多於 20 人；或於任何時間同時向 8 人或多於 8 人提供幼兒、幼稚園、小學、中學或專上教育，或以任何方式提供教育課程。

條例訂明，任何人如屬非註冊學校或非臨時註冊學校的擁有人或教員，或管理或參與管理一間未經註冊或臨時註冊的學校，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款 250,000 元及監禁兩年。

一拳書館早前 FB 發文：

興趣班不涉考試、證書

「一拳書館」今年 5 月 11 日在 Facebook 發文，指「一拳舉辦西班牙文興趣班，不涉及考試內容，亦冇任何證書，過去三年多都係舉辦過呢一期，但係教育局竟然派一隊人上嚟，話我哋涉嫌營運非註冊學校。當年邵家臻喺立法會都問過，教育局都答過純粹培養興趣同埋技能嘅都唔屬於教育範疇，今次又唔知點解要上門搜證，研究會唔會作出檢控。」

帖文又指，「最意想不到嘅係，教育局竟然打電話到區內學校，向校長查詢，學校老師有沒有帶同學上一拳書館。這是學校職員向我們反映嘅情況。」

案件編號：KCS31493/2025-KCS31497/2025