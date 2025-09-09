熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
一文看清 天然增強免疫力的方法 ： 加強營養、優質睡眠、運動與腸道健康
什麼是免疫力？為什麼增強免疫力如此重要？
免疫力是人體防禦病毒、細菌和其他病原體的自然防禦系統。擁有良好的免疫力不僅能減少感染風險，也讓身體能更快恢復健康。許多人常常問「如何提高免疫力」？其實科學證明，透過正確的生活習慣與營養補充，可有效提升免疫系統功能。
免疫系統運作機制解析：先天免疫與適應性免疫的雙重保護
人體的免疫系統分為兩大部分：
先天免疫（Innate Immunity）：這是增強免疫力的第一道防線，包括皮膚屏障、黏膜、胃酸和巨噬細胞等，可快速辨識外來細菌及病毒。
適應性免疫（Adaptive Immunity）：負責記憶特定病原體，透過T細胞與B細胞製造抗體，提供針對性的長期免疫防護。
了解免疫系統運作機制，有助我們更有針對性地提升免疫系統。
營養與免疫力：必吃食物助你有效提升免疫系統
免疫力食物推薦與關鍵營養素
飲食建議
每周攝取超過30種不同植物性食物，提高腸道菌群多樣性，促進免疫健康。
避免過度攝取高糖、高脂與加工食品，因為這些對免疫系統有負面影響。
補充水分2000ml以上，保持體液平衡。
節制飲酒，過量酒精會削弱免疫力。
睡眠與免疫力：一夜好眠是提升免疫系統關鍵
充足且高品質的睡眠對提升免疫力非常重要。睡眠不足會降低抗體生成和細胞因子分泌，使感染風險大幅增加。
睡眠不足對免疫力的影響
降低白血球及抗體水平。
延長疾病恢復時間。
促進慢性發炎，削弱免疫反應。
提升睡眠品質的策略
每晚固定睡7至9小時，養成規律睡眠作息。
睡前避免使用電子產品，減少藍光干擾。
創造安靜、黑暗且舒適的睡眠環境。
壓力管理與免疫力：維持心理健康，穩固免疫防線
長期壓力導致皮質醇濃度上升，抑制白血球生成，削弱免疫系統反應能力。
壓力對免疫系統的負面影響
增加體內發炎反應。
免疫力下降容易感染病毒。
延緩傷口癒合時間。
釋放壓力的有效方法
每日10分鐘正念冥想，幫助減輕心理壓力。
定期規律運動，促進身體釋放內啡肽。
保持良好社交關係，獲取情感支持。
培養興趣愛好，強化身心抵抗力。
運動與免疫力：適度規律運動提升抵抗力，避免過度訓練
運動能激活免疫細胞，提高免疫系統監控與反應效率，但過度運動可能暫時抑制免疫力，形成易感狀態。
理想運動量
每周150分鐘中等強度運動（快走、游泳等）。
或每周75分鐘高強度運動（慢跑、HIIT）。
配合充足休息，避免連續高強度運動造成免疫疲乏。
腸道健康與免疫力：70%免疫細胞的主場
腸道菌群對免疫系統調節發炎和抗感染十分重要，維持腸道健康有助增強免疫力。
促進腸道健康的飲食習慣
定期攝取發酵乳製品（如酸奶）、泡菜、康普茶等發酵食品。
增加蔬果、全穀膳食纖維，促進有益菌生長。
限制加工糖與抗生素濫用。
免疫力削弱的常見行為與風險
避免這些行為，有助提升免疫力。
免疫力與年齡階段照護重點
老年人增強免疫力建議
隨著年齡增長，免疫系統功能逐漸衰退，疫苗反應降低。建議：
補充足量維他命D、鋅與優質蛋白質。
定期運動及維持社交，促進免疫健康。
兒童免疫系統發育
適度接觸環境微生物有助免疫系統成熟。
避免過度衛生清潔與限制戶外活動，鼓勵自然免疫建立。
常見問題 FAQ
Q：免疫力低下怎麼辦？
A：免疫力低下可能表現為容易感冒、疲倦、傷口癒合慢等，建議從均衡飲食、規律睡眠、適度運動與壓力管理等方面改善。
Q：如何透過飲食提升免疫力？
A：多食用含維他命C、維他命D、鋅、蛋白質及發酵食品的免疫力食物，同時減少高糖與加工食品。
Q：壓力真的會影響免疫系統嗎？
A：是的，長期壓力會升高皮質醇，抑制免疫細胞功能，導致感染的風險增加。
Q：運動越多越好嗎？
A：運動適度而規律才能提升免疫力，過度或長時間高強度運動反而可能會暫時削弱免疫力。
結語：從今天開始，全面提升免疫力打造強健防禦力
增強免疫力是長期且全方位的生活習慣養成過程。透過了解免疫系統運作、均衡補充營養、保持規律睡眠、恰當運動與有效壓力管理，以及重視腸道健康，您將建立起有韌性的免疫系統，在面對疾病挑戰時更具抵抗力、復原得更快。
讓我們一起從今天起，以科學方法和日常實踐守護健康，打造最佳的自然防禦屏障。
其他人也在看
哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症
想讓身體保持健康，飲食總是最關鍵！不過有哪些食物是真正經過專業人士認證對人體有好處呢？哈佛醫學院曾經發布過一份由哈佛大學教授、布萊根婦女醫院營養學系主任Kathy McManus撰寫的「超級食物」（Superfood）名單，包含蔬菜、魚類、漿果、穀物等十種對健康有益的食物，富含抗氧化劑、健康脂肪、維生素和礦物質，能夠降低心血管疾病風險、增強免疫力，有的甚至可以預防癌症。這些Superfood營養豐富，很適合加入日常飲食中，就讓我們一起來看看有哪些上榜吧！Yahoo Food ・ 8 小時前
40歲尹恩惠減肥超強大法，素人實測僅10日勁甩7kg！低GI飲食法＋秘訣在於「神奇CCA果汁」做法大公開
韓國人氣女演員尹恩惠，曾在YouTube頻道中分享減肥秘訣以及詳細餐單，僅僅透過簡單的飲食調整，跟隨她的餐單進行減肥挑戰的素人們，竟在短短10天內成功瘦身7kg，且無需進行任何運動？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪
梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 7 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 5 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
大師冇點你│港股重上3萬點不是夢（李聲揚）
3萬呢個數，唔知大家覺得太進取定太保守。心水清嘅，計下數，其實而家都25000，上到3萬都只係升多20%。但當然另一方面，今年年頭港股先2萬點，如果今年要見3萬，即係一年升1萬點，升足50%。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 7 小時前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 1 天前
前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商
多家傳媒報導指，1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎日前入稟高等法院，向今年6月病逝嘅全國政協前常委何柱國遺孀黃敏珊要求償還1千萬元欠款。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
小米13手機據報突然爆炸致3歲男童受傷
內地媒體報道，近日江蘇一名網友在社交平台發布影片稱，其使用的小米13手機在正常使用過程中突然爆炸，並導致一名正在觀看影片的3歲男童的手部、下肢受傷。小米(01810)方面暫未有回應事件。infocast ・ 6 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前