一文睇清 HUAWEI 最新 5A 網絡標誌資訊！首配 Mate 80 / Mate X7、同 5.5G / 5GA 有咩分別？

HUAWEI 早前在國內發佈 Mate 80 系列手機，本文刊登時已陸續有用家收到現貨並開始使用。這次裝置除帶來全新 Kirin 9030 系列晶片、跟第二代紅楓原色鏡頭等新功能外，眼尖用家會發現網絡部份會顯示「5A」標誌。

不少用家對最新 5A 網絡有疑問，如與 5GA / 5.5G 網絡有何分別、會否收取額外費用，乃至功能詳情等；HUAWEI 中國官網就特地架設相關專頁作匯總介紹。

據「華為 5A 相關問題匯總」官方專頁資訊，5A 代表品牌先進通訊技術，提供更快連接、更快網速、更低延遲及更穩定流動網絡體驗。

廣告 廣告

文中提到 5A 並不等同 5GA（5G-A）或 5.5G 制式，首配裝置包括 Mate 80 系列及 Mate X7 手機，啟動後即載入無需開關、同時亦不另收費，用家可放心使用。

▲ HUAWEI Mate 80 系列（圖為 Mate 80 Pro Max）

▲ HUAWEI Mate X7

Mobile Magazine 短評：使用 Mate 80 系列跟 Mate X7 手機用家，在訊號環境符合下、系統將以 5A 網絡標誌顯示；現階版未知 12 月 11 發佈國際版 Mate X7 會否兼容該功能。

資料來源：HUAWEI（中國）、快科技