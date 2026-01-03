一機多名、全球混亂？OPPO Reno15 系列登陸 Google 資料庫：多達 6 款命名全由 3 組型號分身！

OPPO 早前於 11 月在國內市場率先發表 Reno15 與 Reno15 Pro，隨著時間推移，全球版本也準備正式登場。不過據 Google Play Console 支援裝置清單的最新資訊顯示，消費者在不同地區購買到的型號名稱可能存在極大分別，產品命名邏輯顯得相當複雜。

在 Google Play Console 的清單中，Reno15 Pro 5G 出現了 CPH2811 與 CPH2813 兩個型號。原本這應只是針對不同區域的硬體微調，但資料顯示這兩個型號將會有完全不同的市場稱呼。CPH2811 在部分地區會以 Reno15 Pro Max 5G 的名義銷售；至於 CPH2813 則會在特定市場被命名為 Reno15 Pro Mini 5G。這種針對同一款 Pro 級產品卻賦予「Max」或「Mini」名稱的做法，在業界實屬罕見，也讓該系列的定位變得模糊。

混亂的情況不只出現在 Pro 系列，入門級別的命名方式更讓人費解。清單中出現了一款型號為 CPH2801 的裝置，其後端標註的對應名稱多達四個，包括 Reno15 C 5G、Reno15 F 5G、Reno15 A 以及 Reno15 FS 5G。換言之，無論你在不同地區看到的是哪一個型號，其內部硬體配置本質上都是同一款手機。

這種大規模的更名策略反映出 OPPO 針對全球不同區域市場行銷需求的調整，但對於跨國選購或關注科技新聞的消費者來講，無疑增加了辨識產品規格的難度。目前尚不清楚 OPPO 為何在這一代 Reno 系列採取如此繁瑣的命名機制，若讀者正打算購入 Reno15 系列，建議未來在選購時應以具體的型號編碼或硬體規格為準，而非單純參考手機型號名稱。