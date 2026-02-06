一歲女童飲奶粉後嚴重腹瀉 涉回收批次的「能恩全護 2 號配方 7HMO 奶粉」 曾驗出致吐毒素︱Yahoo

能恩全護 2 號配方 7HMO 奶粉

【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（6 日）表示，正調查一宗懷疑致吐毒素中毒個案，涉及一名曾食用「能恩全護 2 號配方 7HMO 奶粉」的一歲女童。該名女童在停止食用相關批次的配方奶粉後，健康狀況已經好轉，目前並不需要入院接受治療。當局呼籲市民應立即停止讓嬰幼兒食用正在進行預防性回收的奶粉批次，同時提醒全港醫生務必留意相關病例。

衞生防護中心於 2 月 5 日接獲食物安全中心轉介這宗個案。調查發現，女童家長在 12 月 30 日購買涉事配方奶粉並讓女童食用。女童在進食數小時後出現嚴重腹瀉，糞便呈水狀，每日腹瀉次數高達 5 次，但當時沒有發燒或出現其他徵狀。家長於 1 月 1 日停止餵哺該罐奶粉，並在翌日帶同女童向私家醫生求診。女童在轉用其他未受影響的產品後，腹瀉情況逐漸改善，現時已經康復。

廣告 廣告

涉事奶粉早前已要求回收

涉事奶粉的批次編號為 53070742F1，屬於早前全球多個地區因可能含有微生物蠟樣芽孢桿菌物質而進行預防性回收的批次之一。食物安全中心在本周初曾公布，在該批次的樣本中驗出致吐毒素。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，女童出現病徵的時間及症狀與致吐毒素中毒吻合，因此不排除女童是因為進食該款奶粉而中毒。他解釋，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，若食品加工及儲存衞生欠佳便會滋生，部分菌株產生的致嘔吐毒素具備耐熱特性。人體攝入過量毒素後，主要病徵為嘔吐及腹瀉，而嬰幼兒更容易因此出現脫水或其他併發症。家長若發現嬰幼兒食用配方奶粉後感到不適，必須盡快求醫。

至今接 50 宗相關個案

截至 2 月 5 日下午 5 時，衞生署共接獲約 50 宗有關嬰兒食用配方奶粉後懷疑不適的轉介個案。除了該名一歲女童外，其餘個案的病徵與致吐毒素引起的中毒情況並不相符。

大部分個案僅出現短暫的嘔吐或糞便稀爛，並未持續發作，部分有持續病徵的個案，其發病時間亦與進食產品的時間不符。此外，署方亦接獲 159 宗相關查詢，醫護人員已就轉換奶粉等事宜提供建議。