一田優惠｜一田夏日購物賞！全線勁減低至1折/首推會員$1好貨換購/$20激筍專區/買一送一專區/35週年$35感謝專區 多款美食都有優惠！

還記得去年被一田購物賞「洗版」的盛況嗎？今年的夏日購物賞將於8月29日至9月7日再度登場，這次優惠力度比以往更猛烈！不只有萬件商品低至1折，還首推會員專屬「$1換購」！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。

去年一田夏日購物賞現場情況

一連十日一田夏日購物賞殺到！

全城期待的「一田夏日購物賞」將於8月29日至9月7日回歸，15間一田分店及5個特別展場限定登場，（西沙GO PARK除外）一連10日過萬件衣食住行靚價筍貨低至1折同步發售，今次購物賞的驚喜禮遇更全面升級，讓大家趁暑假尾聲作最後衝刺大手掃貨。除了首推會員專屬「$1換購」外，「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」再次登場！顧客於超市消費滿$800，更可享免費送貨服務。不少美食首度登陸購物賞，優惠詳情如下：

熱門必搶的「首度登陸購物賞」專區

全新增設「人氣話題商品」系列，精選逾25款外遊必食必買，包括：消水腫抗疲勞Pokka Sapporo檸檬酸飲料、經典手信New York Perfect Cheese芝士奶油脆餅、網絡熱議De Cecco攣攣意粉等，足不出「港」亦可入手全球熱賣美食。熱門必搶的「首度登陸購物賞」專區今次繼續為大家搜羅各款話題好物，包括：獨家發售龍點心、意大利摩德納百年醋廠La Vecchia葡萄黑醋等矚目之選；「高銷量必買之選」雲集每秒熱賣1件的日本北海道雪華豚、熊本縣熊本熊蛋以及總統牌片裝芝士等，全部都是回頭客必掃貨品。

La Vecchia 陳年/有機陳年葡萄黑醋 (6年/30年) (100/250毫升) 特價：$95-$269/支（原價：$229- $439/支）

札幌麵匠北海道三都市拉麵 (函館/札幌/旭川)(6人份)/ 花月嵐背脂豬骨醬油拉麵 (4人份) 特價：$99/盒（原價：$148/盒）

龍點心 豉汁排骨/醬皇鳳爪/陳皮牛肉球/斑蘭蓉包)(150-350克) 超市獨家 特價：$55/2包（原價：$36 - $38/包）

KiKi拌麵(蔥油/老醋辣/小醋/椒麻)(5包裝) 特價：$48/包（原價：$68/包）

多個優惠必搶專區 $1換購好貨/買一送一專區

另外，超市更首推一田會員專屬「 $1換購好貨」，超市購物滿$1,000即可加 $1換走精選產品，包括：葡萄籽油、意大利黑醋、紅燒鮑魚等價值高達$228筍貨，產品每日不同，天天驚喜！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。

$1換購好貨推介

DHC 天然大豆 維他命E(60日份) (原價：$69)

JA日本茨城旭日之夢米（原價：$119）

LG竹鹽護齦牙膏(140克) + 護齦防敏牙膏(140克) (原價：$59.8)

Monari意大利唧唧樽陳年黑醋醬(300克)(原價：$79.9)

函館竹田蟹膏(75克)(原價：$65)

南北行特級厚身花菇皇(200克)(原價：$88)

官燕棧養生薈紅燒鮑魚(4-6頭)(425克)(原價：$228)

百益葡萄籽油(750毫升)(原價：$99.9)

超市$150購物賞任換專區

Dan-D Pak 鹽焗腰果/原味腰果/ 雜果仁蔓越莓(454克) 換購價: $46（原價：$89.9）

大洋牌魚肉腸(原味/蒜辣) (5+1支裝) / 芝士魚肉腸(8支裝) 換購價: $9.9（原價：$13.9 - $29.5）

啟泰狀元鮑(4頭) (紅燒/瑤柱/黑松露)(425克) 換購價: $38（原價：$78 - $88）

金鳳 泰國頂級香米(3公斤) 換購價: $46（原價：$62.9）

超市必掃$20專區

八道 牛骨湯麵(五包裝)/龍蝦拉麵/意式撈麵(四包裝) (原價：$39.9 - $42.5/件)

宗家府 切件泡菜樽裝(380克)/ 年糕片/年糕條(1公斤) (原價：$34 - $38/件)

豆豆濃 高優質黑豆乳/非基改豆乳 (微甜/無糖)(500毫升) 一田獨家發售 (原價：$24/支)

Allgot 紫菜飯卷 (炸豆腐&牛蒡韓式/蔬菜韓式)(230克) (原價：$29.9 - $33.9)

Allgot 紫菜飯卷 (炸豆腐&牛蒡韓式/蔬菜韓式)(230克) (原價：$29.9 - $33.9)

週年慶$35必選

新紀元卵 曉 特濃蛋(10隻裝) (原價：$59.9)

緊張雞魚皮(鹹蛋黃味/麻辣味)(100克)(原價：$55)

西班牙愛比素蜜糖(高山蜜/檸檬汁花蜜/百里香蜜)(350克方便裝)(原價：$89)

買一送一超市筍貨

金泰寶泰國急凍去腸白蝦肉(41/50)(約400克)平均$49.5/盒（原價：$99/盒）

九龍城寨白魚蛋/鮮墨魚丸/炸魚角(170克)平均$8.5/包（原價：$17/包）

紐西蘭康果冷壓果汁(各款)(1公升)平均$25/支（原價：$50/支）

一田額外消費禮遇

今次同步帶來2大信用卡簽賬優惠：以美國運通卡先登記並簽賬滿$500或以上，可享高達$70簽賬回贈；以富邦一田信用卡簽賬滿$500或以上，可享高達$140現金回贈，憑此美國運通卡或富邦一田信用卡購買指定貨品更享額外95折。簽賬越多，獎賞更多！六月新裝開幕的沙田店一田食堂深受顧客喜愛，聯同其他分店特別推出多款餐飲優惠，一田金會員更可尊享6倍積分回饋，讓大家一邊選購心水產品，一邊品嚐地道美饌，慳錢又滿足！

沙田店一田食堂推介

魚兵衛 壽司盛合 (16件) 特價：$158（原價：$198）

UCC CAFÉ MERCADO 鮮蝦拿破侖意粉 配UCC CAFÉ MERCADO 綜合咖啡/ 西冷紅茶/鮮橙汁 (只限堂食) (另收加一服務費) 特價：$139 （原價：$174，只限沙田）

兩姊妹涼皮買任何涼皮$9配料 買1送1（只限沙田）
天仁茗茶香醇奶茶系列(須選相同容量、飲品、溫度、甜度及口味) 第二杯半價－只限沙田、荃灣、旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、屯門、元朗、西環、北角

天仁茗茶香醇奶茶系列(須選相同容量、飲品、溫度、甜度及口味) 第二杯半價－只限沙田、荃灣、旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、屯門、元朗、西環、北角

天仁茗茶香醇奶茶系列(須選相同容量、飲品、溫度、甜度及口味) 第二杯半價－只限沙田、荃灣、旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、屯門、元朗、西環、北角

