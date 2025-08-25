潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
一田優惠｜一田夏日購物賞！全線勁減低至1折/首推會員$1好貨換購/$20激筍專區/買一送一專區/35週年$35感謝專區 多款美食都有優惠！
一田夏日購物祭，全線勁減低至1折！更有買一送一等限定優惠，即睇內文：
還記得去年被一田購物賞「洗版」的盛況嗎？今年的夏日購物賞將於8月29日至9月7日再度登場，這次優惠力度比以往更猛烈！不只有萬件商品低至1折，還首推會員專屬「$1換購」！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
一連十日一田夏日購物賞殺到！
全城期待的「一田夏日購物賞」將於8月29日至9月7日回歸，15間一田分店及5個特別展場限定登場，（西沙GO PARK除外）一連10日過萬件衣食住行靚價筍貨低至1折同步發售，今次購物賞的驚喜禮遇更全面升級，讓大家趁暑假尾聲作最後衝刺大手掃貨。除了首推會員專屬「$1換購」外，「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」再次登場！顧客於超市消費滿$800，更可享免費送貨服務。不少美食首度登陸購物賞，優惠詳情如下：
熱門必搶的「首度登陸購物賞」專區
全新增設「人氣話題商品」系列，精選逾25款外遊必食必買，包括：消水腫抗疲勞Pokka Sapporo檸檬酸飲料、經典手信New York Perfect Cheese芝士奶油脆餅、網絡熱議De Cecco攣攣意粉等，足不出「港」亦可入手全球熱賣美食。熱門必搶的「首度登陸購物賞」專區今次繼續為大家搜羅各款話題好物，包括：獨家發售龍點心、意大利摩德納百年醋廠La Vecchia葡萄黑醋等矚目之選；「高銷量必買之選」雲集每秒熱賣1件的日本北海道雪華豚、熊本縣熊本熊蛋以及總統牌片裝芝士等，全部都是回頭客必掃貨品。
La Vecchia 陳年/有機陳年葡萄黑醋 (6年/30年) (100/250毫升) 特價：$95-$269/支（原價：$229- $439/支）
札幌麵匠北海道三都市拉麵 (函館/札幌/旭川)(6人份)/ 花月嵐背脂豬骨醬油拉麵 (4人份) 特價：$99/盒（原價：$148/盒）
龍點心 豉汁排骨/醬皇鳳爪/陳皮牛肉球/斑蘭蓉包)(150-350克) 超市獨家 特價：$55/2包（原價：$36 - $38/包）
KiKi拌麵(蔥油/老醋辣/小醋/椒麻)(5包裝) 特價：$48/包（原價：$68/包）
多個優惠必搶專區 $1換購好貨/買一送一專區
另外，超市更首推一田會員專屬「 $1換購好貨」，超市購物滿$1,000即可加 $1換走精選產品，包括：葡萄籽油、意大利黑醋、紅燒鮑魚等價值高達$228筍貨，產品每日不同，天天驚喜！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。
$1換購好貨推介
DHC天然大豆維他命E（60日份）（原價：$69）
JA日本茨城旭日之夢米（原價：$119）
LG竹鹽護齦牙膏（140克） + 護齦防敏牙膏（140克）原價：$59.8）
Monari意大利唧唧樽陳年黑醋醬（300克）原價：$79.9）
函館竹田蟹膏（75克）（原價：$65）
南北行特級厚身花菇皇（200克）（原價：$88）
官燕棧養生薈紅燒鮑（4-6頭）（425克）（原價：$228）
百益葡萄籽油（750毫升）（原價：$99.9）
超市$150購物賞任換專區
Dan-D Pak 鹽焗腰果/原味腰果/ 雜果仁蔓越莓(454克) 換購價: $46（原價：$89.9）
大洋牌魚肉腸(原味/蒜辣) (5+1支裝) / 芝士魚肉腸(8支裝) 換購價: $9.9（原價：$13.9 - $29.5）
啟泰狀元鮑(4頭) (紅燒/瑤柱/黑松露)(425克) 換購價: $38（原價：$78 - $88）
金鳳 泰國頂級香米(3公斤) 換購價: $46（原價：$62.9）
超市必掃$20專區
八道 牛骨湯麵(五包裝)/龍蝦拉麵/意式撈麵(四包裝) (原價：$39.9 - $42.5/件)
宗家府 切件泡菜樽裝(380克)/ 年糕片/年糕條(1公斤) (原價：$34 - $38/件)
豆豆濃 高優質黑豆乳/非基改豆乳 (微甜/無糖)(500毫升) 一田獨家發售 (原價：$24/支)Allgot 紫菜飯卷 (炸豆腐&牛蒡韓式/蔬菜韓式)(230克) (原價：$29.9 - $33.9)
Allgot 紫菜飯卷 (炸豆腐&牛蒡韓式/蔬菜韓式)(230克) (原價：$29.9 - $33.9)
週年慶$35必選
新紀元卵 曉 特濃蛋(10隻裝) (原價：$59.9)
緊張雞魚皮(鹹蛋黃味/麻辣味)(100克)(原價：$55)
西班牙愛比素蜜糖(高山蜜/檸檬汁花蜜/百里香蜜)(350克方便裝)(原價：$89)
買一送一超市筍貨
金泰寶泰國急凍去腸白蝦肉(41/50)(約400克)平均$49.5/盒（原價：$99/盒）
九龍城寨白魚蛋/鮮墨魚丸/炸魚角(170克)平均$8.5/包（原價：$17/包）
紐西蘭康果冷壓果汁(各款)(1公升)平均$25/支（原價：$50/支）
一田額外消費禮遇
今次同步帶來2大信用卡簽賬優惠：以美國運通卡先登記並簽賬滿$500或以上，可享高達$70簽賬回贈；以富邦一田信用卡簽賬滿$500或以上，可享高達$140現金回贈，憑此美國運通卡或富邦一田信用卡購買指定貨品更享額外95折。簽賬越多，獎賞更多！六月新裝開幕的沙田店一田食堂深受顧客喜愛，聯同其他分店特別推出多款餐飲優惠，一田金會員更可尊享6倍積分回饋，讓大家一邊選購心水產品，一邊品嚐地道美饌，慳錢又滿足！
沙田店一田食堂推介
魚兵衛 壽司盛合 (16件) 特價：$158（原價：$198）
UCC CAFÉ MERCADO 鮮蝦拿破侖意粉 配UCC CAFÉ MERCADO 綜合咖啡/ 西冷紅茶/鮮橙汁 (只限堂食) (另收加一服務費) 特價：$139 （原價：$174，只限沙田）
魚兵衛 壽司盛合 (16件) 特價：$158（原價：$198）
兩姊妹涼皮買任何涼皮$9配料 買1送1（只限沙田）天仁茗茶香醇奶茶系列(須選相同容量、飲品、溫度、甜度及口味) 第二杯半價－只限沙田、荃灣、旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、屯門、元朗、西環、北角
天仁茗茶香醇奶茶系列(須選相同容量、飲品、溫度、甜度及口味) 第二杯半價－只限沙田、荃灣、旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、屯門、元朗、西環、北角
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？
說起麥當勞，除了薯條、漢堡之外，相信不少人都會想起「生日會」。對很多人來說，能夠在麥當勞舉辦一場專屬派對，曾經是兒時夢想。其實想要成為派對主角並不複雜，無論是大人想圓童年心願，還是家長希望替小朋友留下難忘回憶，麥當勞生日會都能提供一個簡單又特別的選擇。官方更強調，派對並不限於生日，畢業、慶功或迎新同樣可以預訂。Yahoo Food ・ 3 小時前
【Aeon】週末放題 紐西蘭金奇異果/中國帶子/美國豬肉眼扒指定價任入（23/08-24/08）
AEON舉行週末放題，8月23日下午1-3時紐西蘭金奇異果以$78/袋任入帶返屋企、下午4-6時中國帶子(煮食用) $39/袋、8月24日下午2-4時美國豬肉眼扒 $39/盒！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 1 天前
【惠康】至筍美食優惠（即日起至28/08）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有紐西蘭Zespri奇偉果、紐西蘭星光蘋果、泰國酷可椰即飲椰青、春沐源皇珈紅串茄、美國黑安格斯Q版牛扒、冰鮮山地雞、越南Meadows原隻特大虎蝦、立頓 港式/台式/日式即沖奶茶、優益C活性乳酸飲品原味/低糖同埋麥香威爾急凍牛乳/伯爵瑞士卷，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 56 分鐘前
【萬寧】今日出位價（只限25/08）
萬寧今日出位價撒隆適清涼滲透膏貼 24片 x 2盒 $199/件；用於減輕肌肉疲勞、肌肉疼痛、肩膀僵硬、通常背痛、瘀傷、扭傷、跌打及腰痛等症狀。YAHOO著數 ・ 1 小時前
湯水食譜｜合掌瓜日月魚螺片煲瘦肉 清肝明目 益心血管
【食療功效】 益心血管、補腎、保肝護肝、明目護眼、養顏、護髮、潤燥、滋陰、利尿、增強記憶力、增強免疫力 【適宜人群】 一般人群均可食用。冠心病、高血糖、高血脂、動脈硬化、腎虛、不育症、不孕症、消化不良、慢性胃炎、肝炎、慢性支氣管炎、帶下病(白帶異常)、肝火旺盛、目赤腫痛、雙目昏花、夜盲症、乾眼症、 【不宜人群】 陽虛體熱、胃弱、體質虛弱、脾胃虛寒、尿頻、遺尿者慎食。 https://tangtangrecipes1.blogspot.com/2021/05/blog-post_1.htmlCook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有雀巢早餐脆片School Pack或雀巢早餐脆片系列 $18/件、風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒、利是芝士夾心餅增量裝12件裝 $11.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕或黃油蛋糕 $25/2件、蒟蒻果凍12粒裝 $12/包、固力果百力滋餅乾條8小包裝 $13.9/袋、美丹奶鹽原味梳打餅乾/黑胡椒梳打餅乾/芝士梳打餅乾 $12/袋、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、超力銀絲米粉4片家庭裝 $9.9/包、華威八寶坊各款八寶粥 $4罐、勝獅梳打水玻璃樽裝 $3罐、藍冰啤酒巨罐四罐裝 $18.9/排。另外，於U士多任何消費即可加$9.9加購維他冷泡茶系列飲品6包裝一排或加$99.8加購獅球嘜花生油900毫升優惠4枝裝！YAHOO著數 ・ 1 天前
深圳七夕拍拖好去處！浪漫氣球雨/銀河瀑布+非遺打鐵花/無人機表演/隨時贏黃金玫瑰
2025年七夕情人節將於8月29日登場，適逢當日為星期五，相信不少情侶收工後都會北上深圳住返晚，浪漫歡度佳節！今次為大家精選七夕深圳好去處6選，當中深圳世界之窗有超浪漫的「氣球雨」、甘坑古鎮有璀璨的銀河瀑布及非遺打鐵花，還有七夕音樂會、市集、打卡位等，只需完成指定動作更有機會贏取「黃金玫瑰」！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期熱選（24/08-28/08）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，可口可樂IcySpark無糖強炭酸水 $15.9/2件、Asahi Mintia糖 $18.9/2件、Knoppers威化餅 $49.9/2件、淮鹽花生/烘烤花生仁(連皮) $12.9/2件！YAHOO著數 ・ 23 小時前
湯水食譜│低脂味噌蔬菜湯 加一種材料提升甜味
天氣熱，讓人胃口不佳，清爽的低脂味噌蔬菜湯可以取代替傳統的以豬腩片來煮的日式豚汁。蔬菜如果直接加入水中煲湯，煲出來會很清但不香，所以材料要依次序的先炒過，尤其先把洋葱和瘦身的煙肉炒香，可以提升整個湯的甜味，之後把其他蔬菜煲45分鐘，最後加味噌調勻便可，金菇也能增飽肚感，可以加少許麵包便成一個營養均衡的簡餐，即睇如何製作味噌蔬菜湯：Yahoo Food ・ 3 小時前
自助餐買一送一優惠｜朗廷酒店推「蟹迷出動」自助餐 人均低至$245食甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、榴槤千層酥
尖沙咀朗廷酒店推出自助午餐及「蟹迷出動」自助晚餐買1送1優惠，前者人均低至$245，後者人均低至$461，即可享受有豐富菜式的自助餐盛宴。自助午餐提供新鮮長腳蟹及多款惹味菜式，如烤阿根廷沙朗牛排等；自助晚餐則以蟹主題美食為亮點，如甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、蟹肉漢堡、姜蔥炒蟹等，還有其餘海鮮和燒烤美食，令人回味無窮。8月21日中午十二點上KKday開搶！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
郵輪優惠｜香港遊宮古島每日人均$177.6起！包全天候飲食、娛樂設施，輕鬆快閃日本
KKday推出超抵玩郵輪宮古島遊優惠，2人同行原價$4,970、折後人均只要$888起，加郵輪雜費及港口稅總價$1,784起，5日4夜行程，除開每日人均只是$356.8起，就算是高級海景房也只是$598.2起，十分抵玩！此價錢已經包有2間餐廳全天候餐飲，還有船上娛樂表演，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
香園圍出入境人次創新高 入境處提醒錯峰出行
【Now新聞台】香園圍口岸出入境人次本月10日達11.5萬人次，創歷史新高，入境處提醒市民錯峰出行。 暑假期間不少人北上消費，亦有大量內地旅客訪港。香園圍口岸離境大堂、候車區都人山人海，啟用了所有「e-道」及櫃位，並增設臨時櫃位。入境處指口岸截至今年7月，周末及假期期間日均出入境人次為9.1萬，是管制站設計流量的3倍。去年入境大堂的「e-道」已由14條加建至18條，傳統櫃位亦由9個加建至12個，現時亦正增加離境大堂的「e-道」，預計下月由14條增至18條，確保通關暢順。入境處邊境管制(車輛)科指揮官黃君彥：「我們的人流秩序井然，所以之前一些社交帖文說過要在香港等候超過兩小時，我相信都很難有機會，或很少有機會發生的。根據我們的經驗，暑假結束之前通常都會是出入境高峰期，尤其是這個暑假結束前剛好是周末，在疊加效應下，我們相信當日應會是非常繁忙，所以希望現在身處內地的香港人或是訪客，到時盡量可以選擇平日一些沒有那麼繁忙的時間回港。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
【7-11】買和風の味三文治 加$2即配維他氣泡茶飲品（即日起至26/08）
7-Eleven推出2天限時優惠，買任何7-SELECT和風の味三文治1件，加$2即配維他氣泡茶310毫升，三文治嘅清新同鹹香，配氣泡茶嘅清爽解膩，美味又無負擔！YAHOO著數 ・ 39 分鐘前
鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了
鄺玲玲（Cilla Kung）在泰國以「GL 劇」封神後，她的帶貨力也非常驚人！作為 Dior 品牌大使，她的私服穿搭經常出現 Dior 手袋的身影，每一款都充滿話題。以下為你盤點鄺玲玲最愛的 Dior 三大爆款手袋：Grand Tour Multipocket、D-Motion、D-Dream，這些完美融合實用與奢華的單品，勢必成為 2025 年的必備手袋！Yahoo Style HK ・ 31 分鐘前
農曆七月「這3個生肖」要避忌！鬼節鬼月鬼門開，盂蘭節7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避開｜雲文子師傅
農曆七月（俗稱鬼月）是中國農曆一年的第七個月份，2025年農曆七月的開始和結束時間分別為8月23日至9月21日，鬼門開時間是8月22日晚上11點，鬼門關則是9月20日晚上11點。來到鬼節，玄學天后雲文子提提你，「這3個生肖」要特別注意易「撞邪撞鬼」，還有這7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避忌！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【Pepper Lunch】鐵板餐點週末堂食95折（即日起至31/08）
Pepper Lunch一連兩個週末帶嚟暑假尾聲優惠，只要購買主餐牌任何鐵板餐點，即享95折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】週末勁減（即日起至24/08）
今個星期Aeon週末勁減，百邦迷你條裝系列 $20/3件、森永盒裝餅 $25/2件、總統牌芝士片 $75/3件、陳記香菇豬肉燒賣/棒棒蘿蔔糕 $10/件、Haagen-Dazs日本版迷你杯(2杯裝) $49/件、井村屋冰菠蘿/香草紅豆夾心鯛燒/麻糬冰凍甜點家庭裝 $100/3件，仲有多款熱賣商品特價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
「M」品牌檢討 政府按年遞減「大型體育賽事」首三年直接補助金
政府公布新一輪優化「M」品牌計劃的措施和推行安排，聚焦國際公開賽事；評分標準涵蓋推廣體育發展、旅遊及推動本地經濟效益成效；每項活動的資助上限，由600萬元至1500萬元不等，同時強化監察機制，相關措施將適用於所有在下月15日以後收到的「M」品牌活動申請。 當局說，每項活動的總資助上限由600萬元至1500萬元，以更有效分配資源；為鼓勵主辦單位逐步增加尋求私人贊助的金額，將按年遞減「大型體育賽事」首三年的直接補助金，推動業界邁向產業化發展。 政府又說，以先導計劃形式試行將選擇在非康文署場地或在香港大球場進行的「M」品牌活動的租場補助金撥款上限，從100萬元增加至300萬元，配合大型體育盛事使用香港不同場地的需要。 政府提到，「M」品牌活動的主辦單位在簽署資助協議條款，並提交已確認的現金贊助證明文件或保證書後，可在活動舉行前最多獲發放合資格配對撥款的50%。另外，主辦單位需委託獨立的專業機構就活動參加者進行調查，並提交報告，以更有效評估活動的成效，包括入場人次和經濟效益。香港電台-港聞 ・ 13 小時前