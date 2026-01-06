跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
一田優惠2026｜一田新年辦年貨優惠低至2折！必搶獨家Chiikawa/膽大黨揮春 $18專區+鮑魚福袋掃貨攻略
一田百貨及超市由1月9日至22日舉行《一田．新年春饗好禮》，全場貨品低至2折起，即睇內文：
踏入2026年，又係時候為農曆新年做準備！一田百貨及超市由1月9日至22日舉行《一田．新年春饗好禮》，全場貨品低至2折起。今年除了有安記、官燕棧等海味福袋激筍登場，最矚目必定是一系列獨家動漫IP賀年精品，包括大熱的 Chiikawa、mofusand 及人氣動漫《膽大黨》！即睇以下4大必買重點，幫你精明辦年貨，迎接馬年！
動漫迷必搶！獨家 Chiikawa、膽大黨「高速婆婆」賀年精品
今年一田的賀年裝飾絕對是年輕人及動漫迷的戰場！一田獨家推出了多款人氣 IP 的利是封及揮春，全部以 9 折發售（買滿 5 件或以上）。
Chiikawa & mofusand：兩大「萌主」化身招財貓及賀年造型，推出獨家揮春及利是封，可愛度爆燈 。
《膽大黨》(DAN DA DAN)：近期大熱動漫登場，更有「高速婆婆」系列精品，鬼馬又應節 。
本地薑代表：人氣插畫 大麻成 及 Plastic Thing 亦有新款立體揮春及利是封，支持本地創作必買 。
RODY 跳跳馬：推出一系列獨家風車及賀年擺設，為家居增添運氣 。
辦年貨激筍！安記/官燕棧鮑魚福袋 34 折起
新年送禮自用，海味福袋絕對是「回本」之選。一田聯乘多個老字號推出獨家福袋：
安記 x 一田鮑魚福袋：內含溏心珍品鮑魚、紅燒干貝鮑魚、花菇等，特價 $258 (原價 $545)，低至 48 折 。
官燕棧 x 一田迎春福袋：包含 6 隻裝紅燒元貝鮑魚、花膠、花旗參茶等 10 款產品，特價 $318 (原價 $928)，激減至 34 折 。
一辦館 x 一田花膠三寶禮盒：只需 $398 (68 折) 即可入手花膠筒、花菇及羊肚菌 。
日本直送手信：Sugar Butter Tree、猿田彥咖啡登場
唔使飛日本都買到東京人氣手信！一田超市引入了多款日本話題禮盒，是拜年送禮的體面之選：
Sugar Butter Tree：東京必買的烤杏仁朱古力脆餅，特價 $118 。
猿田彥珈琲：推出限定「新年滴漏咖啡」禮盒，咖啡迷必試 。
自由組合禮盒：場內近 40 款日本直送禮盒，可享任選 $78/2盒 或 $118/2盒 優惠，自由配搭更具彈性 。
師奶最愛！$18/$28 震撼專區＋買一送一
精明眼要注意！場內設有大量均一價及買一送一優惠，是囤積日常用品的好時機：
$18/$28 專區：包括 Lavasty 流心西多士、九鬼芝麻油、萬潔靈地板清潔劑等，通通特價發售 。
買一送一：逾百款超市筍貨，包括 西班牙 Batalle 白豚豬展肉、JOY W 除菌洗潔精、加康栢有機藜麥 等，平均價錢極抵 。
換購優惠：超市單一消費滿 $150，即可以低至 $9.9 換購金鳳香米或鹽焗開心果等產品 。
EPS 額外著數：推廣期內用 EPS 單一消費滿 $388，即送 $28 現金優惠券；選購指定貨品用 EPS 付款更可享額外 95 折 。
一田．新年春饗好禮
日期：2026年1月9日至22日
地點：全線一田百貨、一田超市及特別展銷場
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼
結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約
皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
