【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

天氣突然又轉凍，買定糧食留喺屋企煮飯仔同煲劇就啱晒喇！本週搶手貨集齊有營之選同個人護理法寶，絕對係你嘅最佳選擇！今期至鮮食材有一田獨家熊本蜜柑、加拿大海參、澳洲肉眼牛扒、香港製造本地金蠔同濃湯鮑魚花膠雞等。而必食推介有THE ESTATE DAIRY希臘式乳酪同雞蛋，食多啲都無負擔! 維多C 3重功效水溶片只係$30，抵到暈，仲有李施德林漱口水都做緊買1送1，趁機幫屋企補貨啦！唔好話唔提你，週末呢2日會員買夠$250仲有額外9折優惠，絕對係抵上加抵!

廣告 廣告

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

【一田】本週搶手貨 李施德林漱口水買1送1（即日起至18/12）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日至2025/12/18

地點：全線一田超市（西沙GO PARK除外）

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso