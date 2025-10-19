【一田】本週搶手貨 川貝杏仁茶/海底椰椰香奶露 $32/2件（即日起至23/10）

一田超市推出本週搶手貨有川貝杏仁茶/海底椰椰香奶露、OURHOME韓國牛骨湯、樂園真．墨魚丸同阿中丸子三星蔥爆漿貢丸；韓國梨、南澳穀飼牛腹芯肉、加拿大Mussel King全殼藍青口同仿帝皇大蟹棒，而個人護理用品有高樂氏家居消毒濕紙巾孖裝$79.9，仲送殺菌潔厠劑。今個週末買夠$250仲有額外9折優惠，抵上加抵！

日期：即日至2025/10/23

地點：全線一田超市（西沙GO PARK除外）

