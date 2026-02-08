【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

一田超市推出本週搶手貨有澳洲和牛肉眼蓋、九州產華味鳥雞柳、格陵蘭比目魚柳，以及團年做節必入加拿大急凍海參、大囍慶特級魚肚、金豬嘜開運蒜子紅燒元蹄。仲有日本靜岡蜜柑屋仔禮盒、HAAGEN-DAZS雪糕同朝日/ORION啤酒等飯後水果、飲品同甜品！

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

【一田】本週搶手貨 加拿大急凍海參 $39.9/包（即日起至12/02）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日至2026/02/12

地點：全線一田、每日一田YATADAY及一田新鮮YATA Fresh

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso