【一田】本週搶手貨 思念/潮香村手抓餅 $30/2件（即日起至08/01）

一田超市推出本週搶手貨有每日鮮語高品質100%鮮牛奶、卡樂B杏仁朱古力味穀物早餐、思念/潮香村手抓餅、JA飛馬蘋果汁、九鬼黑芝麻拿鐵粉、人形町今半金芝麻醬等食材，仲有AXE SUPRA 洗衣珠、日版多芬沐浴露補充装、M巾等日用品優惠一次過集合！

日期：即日至2026/01/08

地點：全線一田、每日一田YATADAY及一田新鮮YATA Fresh

