【一田】本週搶手貨 龍點心陳皮牛肉球/斑蘭麻蓉包 $29.9/件（即日起至06/11）

一田超市推出本週搶手貨有香港製造龍點心陳皮牛肉球/斑蘭麻蓉包、Mak'cik 蒜蓉包、LeDuc香脆洋蔥圈/馬蘇里拉芝士條、日本童星BUTAMEN杯麵同日清北海道拉麵，以及一田獨家嘅三文魚扒、北海道雪華豚火鍋拼盤等食材。仲有紡優美5合1心心珠買1送1、QV 潤膚膏$25等必買日用品！

日期：即日至2025/11/06

地點：全線一田超市（西沙GO PARK除外）

