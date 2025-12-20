【一田】本週搶手貨 元朗泰安雞 $189/隻（即日起至25/12）

一田超市推出本週搶手貨有元朗泰安雞、美國安格斯平鐵牛扒、加拿大MSC野生急凍帶子、法國田螺、日本兵庫播磨灘急凍刺身級生蠔同醬油漬三文魚籽，仲有澳洲扁桃、麒麟果汁酒/汽酒同大量party零食，有齊冬至團圓飯食材同聖誕派對必備飲品、零食！

日期：即日至2025/12/25

地點：全線一田超市（西沙GO PARK除外）

