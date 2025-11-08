iHerb雙11優惠全網限時74折
【一田】本週搶手貨 韓國蜜糖番薯 $20.9/包（即日起至13/11）
一田超市推出本週搶手貨有韓國蜜糖番薯、西班牙粟飼豬熟成帶骨豬扒、日本急凍油甘魚刺身、白鰻魚等食材，以及九鬼即沖黑芝麻拿鐵及淮山杞子螺頭竹絲雞湯/胡椒豬肚湯等暖胃必選恩物！今期日用品優惠仲有花王萬潔靈浴室清潔噴霧、媽媽一選維他命E超濃縮洗潔精$20/支！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
日期：即日至2025/11/13
地點：全線一田超市（西沙GO PARK除外）
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【759阿信屋】今期熱選（08/11-12/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，淮鹽花生/烘烤花生仁(連皮) $12.9/2件、Skittles彩虹糖45g $19.9/3件、KleanNara地板清潔消毒濕抹布 $22.9/2件、農心脆脆小食$20.5/2件！YAHOO著數 ・ 10 小時前
【百佳】限時全單88折 必搶心水貨品（只限08/11）
百佳今日(11月8日)門市限定，只要買滿$150，即享全單88折，必搶心水貨品包括公仔點心3-10件裝88折後$43.92/4包、易極無糖薄荷糖買二送一（88折後平均每盒$8.8）、IF百分百椰青水350毫升4支裝88折後$51.04/2排！YAHOO著數 ・ 12 小時前
【Aeon】AEON Day 自家品牌商品8折發售（08/11-10/11）
由11月8日至10日係「AEON Day」，店內全線自家品牌商品，包括TOPVALU、HOMECOORDY、iC等，均以8折發售！AEON MEMBER會員買「自家品牌商品」有5倍積分，而AEON BETA會員都有3倍積分！YAHOO著數 ・ 12 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 荷蘭長啤梨 $11.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有荷蘭長啤梨、美國黑安格斯牛肩眼扒、挪威三文魚柳4件裝、幸運豬門店德式香腸/Pacific West魚手指/漢廷香酥蝦手指、鴻福堂杏仁露、童星雞肉味闊條麵/點心麵、金鳳泰國頂級香米、維他奶/維他/鴻福堂各款枝裝飲品、精選王子KA洗衣液同埋凡士林潤膚露，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 12 小時前
科技聲學的第五代革新 Harman Kardon Soundsticks 5
當一款音響能夠被紐約現代藝術博物館（MoMA）永久收藏，它早已超越了單純的功能性產品，成為設計史上的藝術品。Harman Kardon 經典的 Soundsticks 系列來到第五代，這次不只是外型上的致敬，更是在連接技術、聲學性能及智能控制上的全面突破。Harman Kardon Soundsticks 5 正式登陸香港，為追求品味與音質的用家帶來耳目一新的體驗。 經典透明設計配上動態燈效 Soundsticks 5 延續了品牌標誌性的全透明圓頂設計，搭配時尚配色與金屬點綴，讓音響本身就是一件擺設藝術品。這次特別加入了可自由切換的 5 款主題動態燈光模式及 1 款靜態燈光模式,透過官方 Harman Kardon One App 就能輕鬆調整燈效,無論是想營造放鬆、浪漫還是派對氛圍,都能實現聲光合一的沉浸式體驗。抬高設計的重低音喇叭不僅增添視覺層次,右喇叭底部更配備直覺式觸控功能,讓操作變得更加簡便。 三分頻立體聲學帶來飽滿音場 在音質表現上，Soundsticks 5 採用三分頻立體聲學設計，配備 6 個 40mm 中音單元、2 個 25mm 絲質圓頂高音單元，以及 1 個...men’s Reads ・ 3 小時前
【7-11】買雪糕、啤酒滿$100即享77折（08/11-09/11）
7-11為答謝大家對大折日嘅支持，雪糕、啤酒優惠將會特別延長加推11月8-9日，一連兩日嚟7仔買任何雪糕、啤酒滿 $100，可即享77折優惠！YAHOO著數 ・ 10 小時前
【UNY】秋の購物祭 精選日本雞蛋$19.9/盒（即日起至12/11）
UNY秋の購物祭來到最後一週！今期「限時搶購」商品非常吸引，多款精選日本食材限減價，由即日起至11月9日，秋季當造日本南瓜特價$39、北海道3.6牛奶1公升$21.8/件、PRESIDENT各款片裝芝士$65/3包；由11月10日至12日，更有人氣星加坡叻沙拉麵特價$79.9/袋、精選日本雞蛋$19.9/盒等，趁weekend去掃貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
【惠康】買4盒家樂牌純鮮清雞湯1公升 即送總值$33禮品（即日起至13/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4盒家樂牌純鮮清雞湯1公升，即送總值$33豐富禮品；買任何桂格穀物早餐產品滿$43，即送總值$36豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，捐贈者的器官在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。Yahoo 健康 ・ 10 小時前
NVIDIA 黃仁勳閉門談話疑洩漏：中國將在與美國的 AI 競賽中獲勝
盡管中美在近期的元首會晤後決定暫時休戰，但施加在美國高階 AI 晶片上的出口限制並無鬆動的跡象。對此 NVIDIA 老大黃仁勳的反應似乎非常沮喪，根據金融時報的爆料，他在一次閉門談話中直言不諱地表示長此以往美國將在與中國的 AI 競賽中落敗。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【惠康】網店買滿$888即享88折（07/11-09/11）
惠康網店雙11驚喜加碼，於11月7至9日期間，上惠康網店送貨服務買滿$888，輸入優惠碼「SURPRISE」即享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
馬天尼斯被褫奪維拉副隊長職銜
【Now Sports】阿士東維拉領隊艾馬利確認，門將馬天尼斯已不再是球隊的副隊長。周四對特拉維夫馬卡比的歐霸盃比賽，隊長麥堅未有上陣，本來應該是馬天尼斯（Emiliano Martinez）戴起隊長臂章，但最終落在中堅干沙的臂上。艾馬利賽後受訪，沒有確切交代原因，但一般估計和他今夏在轉會市場曾想加盟曼聯有關：「正隊長是麥堅沒錯，而第2人選，過去是馬天尼斯，但我與他溝通後，更傾向不讓他再擔任這個職位。現在下一個是干沙，之後還有明斯和奧利屈堅斯，我們現在是這樣安排的。」馬天尼斯上季曾在維拉公園的最後一場比賽落淚，大家都以為他季後會離隊，而這名阿根廷門將據報也和曼聯展開了談判，阿士東維拉甚至為他標價3000萬鎊，但不知是否紅魔嫌貴，反而在轉會窗關閉前從安特衛普引入年輕的拿文斯，令馬天尼斯入「魔」觸礁，繼續留在維拉。now.com 體育 ・ 1 天前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 11 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前