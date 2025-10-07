【一田】精選食品均一價低至 $20/件（即日起至22/10）

一田今期均一價有泰國大雞蛋、威露士洗衣機清潔除菌劑、高潔絲安心熟睡褲等人氣貨品，全部都只係均一價$20！仲有$30/3件專區，有齊宗家府煎炸/蒸煮豆腐、星巴克咖啡、SEALECT吞拿魚餐；仲有全新$100/3件專區有智利安弟斯高原豬、永樂粉麵廠蝦子麵、藍鑽石果仁，多款熱賣零食、食材、日用品任你揀！

日期：即日至2025/10/22

地點：全線一田超市

