【一田】本週搶手貨 蘇格蘭草原頂級牛小排片 $99.9/包（即日起至01/01）

一田超市推出本週搶手貨有蘇格蘭草原頂級牛小排片、日本雞翼餃子、急凍熟文蛤、加拿大藍青口、紐西蘭紅魔女車厘子，仲有Party 必備零食飲品，包括桃哈多脆條、ORION啤酒等，幫你升級除夕倒數派對氣氛！

日期：即日至2026/01/01

地點：全線一田、每日一田YATADAY及一田新鮮YATA Fresh

