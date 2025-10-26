【一田】日本秋祭り‧ 応援SALE 精選「日本一」受賞級美食（即日起至05/11）

一田日本秋祭り‧ 応援SALE登場，以好價直送日本各縣秋日滋味！受賞級或滿載匠人精神嘅「日本一」美食包括日本晴王提子、近江牛牛肩胛火鍋拼盤、日本廣島地御前珍寶蠔5L (6隻裝)、夢王雞蛋(10隻裝)、祇園辻利 抹茶味奶油蛋捲 (8包入)、JA日本秋田咲花米(2公斤)、越後雪室屋滴漏咖啡(10克X5包裝): 榮獲 Innovation Net Award2015日本農林水產大臣獎，由食材、品到甜點應有盡有！

日期：即日至2025/11/05

地點：全線一田(屯門店、西環店、每日一田YATADAY及西沙GO PARK限售部份貨品)

