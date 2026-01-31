【一田】本週搶手貨 鳥取縣急凍松葉蟹肉 $32.9/包（即日起至05/02）

一田超市推出本週搶手貨有日本鳥取縣急凍松葉蟹肉、越南開邊魷魚串、澳洲穀飼安格斯牛肉眼火鍋片、真地道急凍丸類，配埋博多華味鳥火鍋湯底，打完邊爐暖笠笠。仲有花山烏冬鬼繩川闊麵、香港製造樂園精選點心、蔘雞湯同Pizza等速煮好拍檔。

日期：即日至2026/02/05

地點：全線一田、每日一田YATADAY及一田新鮮YATA Fresh

