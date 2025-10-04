一田超市推出本週搶手貨有北海道赤肉雷電蜜瓜、意大利CASALE巴馬火腿、冰鮮文昌皇雞、本地特產金蠔等搶手貨鮮貨乾貨！同時仲集齊多款日本清酒，有大嶺3粒火入雄町、渡辺酒造蓬莱純米大吟醸、白岳仙白練純米吟釀，最啱買嚟送禮或者同朋友一齊享受！

【一田】本週搶手貨 北海道赤肉雷電蜜瓜$159/個（即日起至09/10）

日期：即日至2025/10/09

地點：全線一田超市（西沙GO PARK除外）

