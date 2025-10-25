【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

一田超市推出本週搶手貨有韓國紅芯奇異果、急凍刺身級生蠔、加拿大MSC野生三文魚柳 (刺身級)、黑椒豚肉骨腸、淘大多款炒粉麵飯同陳記糯米卷/叉燒包。買埋Darlie 全亮白星耀牙膏仲額外送貝純4D洗衣珠！一田會員記得買夠$60就可以儲電子印花，儲夠6個仲可以換$60電子優惠券！

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日至2025/10/30

廣告 廣告

地點：全線一田超市（西沙GO PARK除外）

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit