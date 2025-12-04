【一田】挑戰特價 九州若雞雞扒 $100/3件（即日起至11/12）

今期一田超市挑戰特價有九州若雞雞扒、挪威ASC三文魚柳、石籬粉仔狗仔粉、POKKA即沖忌廉湯、BORGGARDENS意大利粉等食材。仲有SHISEIDO尿素護手霜、Elastine護髮精華素，錫住自己先可以繼續愛身邊嘅人！

—

日期：即日起至2025/12/11

地點：一田超市分店（西沙GO PARK除外）

