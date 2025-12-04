精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【一田】挑戰特價 九州若雞雞扒 $100/3件（即日起至11/12）
今期一田超市挑戰特價有九州若雞雞扒、挪威ASC三文魚柳、石籬粉仔狗仔粉、POKKA即沖忌廉湯、BORGGARDENS意大利粉等食材。仲有SHISEIDO尿素護手霜、Elastine護髮精華素，錫住自己先可以繼續愛身邊嘅人！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/12/11
地點：一田超市分店（西沙GO PARK除外）
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 15 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 12 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 22 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 11 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 2 天前
康樂園三屍凶宅1,028萬沽 同屋苑街坊承接 原業主賬賺140萬
大埔老牌豪宅康樂園一伙三屍凶宅洋房，上月開價1,180萬於拍賣場推出，惟兩度流拍，業主再劈價至980萬元，原定於今日（12月3日）拍賣，但於開拍前以1,028萬元成功售出，較銀行估價折讓近五成，呎價約6,441元，至於新買家同樣為康樂園業主。28Hse.com ・ 17 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限03/12）
萬寧今日出位價50惠天然海藻染髮護髮膏低至$119.9/件，含5種天然海藻精華，配合4重滋養成分，染髮同時養潤髮絲，達至焗油效果，染後髮絲不乾旱，更柔順有光澤。YAHOO著數 ・ 23 小時前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 1 天前