【一田】挑戰特價 元朗泰安雞 $185/隻（即日起至12/02）

今期一田超市挑戰特價有元朗泰安雞、PURE VALLEY加拿大豬肉、北海道蝦夷扇貝等團年飯食材，以及石籬粉仔排骨狗仔粉/碗仔翅、阿一鮑魚、安記燉湯等方便加熱即食食品，想食得健康仲有尼基希臘乳酪、熊本士多啤梨！

即日起，仲可以超筍價入手Cherry茶香枕、mofusand收納箱、特福20cm鑄鋁鍋等家居好物，為安樂窩塑造新形象，迎接馬年！

日期：即日起至2026/02/12

地點：全線一田、每日一田YATADAY及一田新鮮YATA Fresh

