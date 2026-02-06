【一田】會員買滿$588送$80優惠券（06/02-16/02）

由即日起至2月16日，一田會員買滿$588，即自動送2張$40電子優惠券，下次買滿$200即可使用，等你以高達8折優惠再買團年飯食材、新春年貨、送禮佳品、利是封揮春等年貨！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2026/02/06 - 2026/02/16

地點：全線一田

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso