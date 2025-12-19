【一田】挑戰特價 美國阿拉斯加銀雪魚扒 $85/包（即日起至25/12）

今期一田超市挑戰特價有美國阿拉斯加銀雪魚扒、澳洲和牛西冷/肉眼扒、越南虎蝦同安記鮑魚花膠佛跳牆等等冬至飯食材，仲有日本人氣OHAYO布甸同灣仔碼頭精選湯圓做飯後甜品！家居日用品方面，唔好錯過滴露洗衣旋珠買一送一優惠！

日期：即日起至2025/12/25

地點：全線一田、每日一田YATADAY及一田新鮮YATA Fresh

