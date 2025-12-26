【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

今期一田超市挑戰特價有日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒、澳洲和牛板腱、西班牙ELPOZO橄欖豬肉片、日本刺身級生蠔、豆腐素麵、大阪王將餃子、YAMADAI凄麵碗麵等，讓大家新一年繼續食得豐盛！

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

【一田】挑戰特價 日本愛媛縣狗仔蜜柑禮盒 $99/盒（即日起至01/01）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/01/01

地點：全線一田、每日一田YATADAY及一田新鮮YATA Fresh

＝＝＝＝＝＝＝

廣告 廣告

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso