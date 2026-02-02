【一粥麵】運財童子東方昇請你食粥（03/02）

一粥麵終於有任務畀東方昇！於2月3日下午3時半，東方昇將會於一粥麵將軍澳尚德廣場店即場挑戰食客，答啱簡單問題即送你生滾鮮鯇魚腩鯪魚球粥兌換券一張及賀年揮春一套！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2026/02/03 3:30pm

地點：將軍澳唐明街2號尚德邨尚德廣場二樓239A及239B號舖

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso