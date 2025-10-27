【一粥麵】魚湯皮蛋瘦肉粥 嚐鮮價$20（27/10、3/11、10/11、17/11、24/11）

由即日起至11月24日，逢指定星期一都係一粥麵「大滿粥日」，上午11點至中午12點期間，只需嚐鮮價$20，就可以試到選用鮮濃魚湯粥底熬煮而成的皮蛋瘦肉粥鮮味升級版！同時，購買魚湯皮蛋瘦肉粥可享加配優惠 +$9加配小食一款（腸粉 / 豉油皇炒麵 / 蘿蔔糕）！

日期：2025/10/27、2025/11/03、2025/11/10、2025/11/17、2025/11/24 上午11點至中午12點

地點：一粥麵指定分店

