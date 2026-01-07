【一粥麵】限時外賣優惠 半價羊腩煲、$38豬手（07/01-09/01）

一粥麵一連三日進行外賣雙重優惠，由1月7至9日期間，下午4-6點外賣自取枝竹羊腩煲（一磅）+送唐生菜一客只需半價$99，仲有膠原滿滿紅燒原隻豬手只需 $38（原價$58），兩款都係節後聚餐或屋企暖笠笠晚飯首選！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2026/01/07 - 2026/01/09 下午4-6時

地點：一粥麵指定分店

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso