【一芳台灣水果茶】指定大杯裝飲品買一送一（24/11-26/11）
一芳觀塘Two Harbour Square分店重新開業啦！為慶祝重開，一芳全線分店準備了超抵優惠，於11月24日至26日期間，凡正價購買指定六款大杯裝飲品，即可享買一送一！
精選指定飲品包括：
水蜜桃水果茶（$41）
一芳水果茶（$38）
黑糖粉圓鮮奶（$38）
仙草凍奶茶（$38）
綠茶凍檸檬露（$32）
粉圓鮮奶茶（$38）
—
日期：2025/11/24 - 2025/11/26
地點：一芳台灣水果茶香港分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
