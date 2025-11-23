【一芳台灣水果茶】指定大杯裝飲品買一送一（24/11-26/11）

一芳觀塘Two Harbour Square分店重新開業啦！為慶祝重開，一芳全線分店準備了超抵優惠，於11月24日至26日期間，凡正價購買指定六款大杯裝飲品，即可享買一送一！

精選指定飲品包括：

水蜜桃水果茶（$41）

一芳水果茶（$38）

黑糖粉圓鮮奶（$38）

仙草凍奶茶（$38）

綠茶凍檸檬露（$32）

粉圓鮮奶茶（$38）

日期：2025/11/24 - 2025/11/26

地點：一芳台灣水果茶香港分店

