【一芳】沙田店結業 限時買一送一

一芳台灣水果茶宣布，沙田新城市廣場分店即將結業，於1月19日至22日期間，沙田分店特別推出買一送一 優惠，感謝顧客過去8年的支持。

日期：2026/01/19 - 2026/01/22

地點：一芳台灣水果茶沙田新城市廣場分店

