一諾中學校長及一名女子涉欺詐等被捕｜習近平將不出席 G-20 南非峰會｜毛記葵涌發盈警半年賺少過 1 百萬｜11 月 13 日・Yahoo 晚報
晚安！今日是 11 月 13 日，星期四。東北季候風持續影響華南，本港今晚大致多雲，有一兩陣微雨，明早稍涼，氣溫約 19 度，日間部分時間有陽光及乾燥，最高約 25 度，紫外線指數約為 7，屬於偏高水平。展望週末至下週初，日間暖和乾燥，不過星期一晚起北風增強，星期二顯著轉涼，星期三更可能跌至約 13 至 14 度，大家記得預備保暖衣物。
【今日重點新聞】
一諾中學醜聞｜36 歲校長及 44 歲女子涉欺詐等被捕 疑收 38 萬留位費僅退款 9.5 萬｜Yahoo
【Yahoo 新聞】一諾中學早前被揭發涉及「雙重學籍」等問題，被教育局「釘牌」，亦被指未獲教育局批准，向每名學生收取 20 萬元「建校費」。現時該校祁姓校長（ 36 歲）及一名趙姓女子（ 44 歲）遭警方拘捕，涉嫌串謀行騙及欺詐。
美國眾議院通過臨時撥款法案 稍後交特朗普簽署 結束 43 日聯邦政府停擺｜Yahoo
【Yahoo 新聞】美國聯邦政府停擺持續 43 日後，眾議院於當地時間星期三（ 12 日）通過臨時撥款法案，稍後將交由總統特朗普簽署。法案在眾議院以 222 票贊成、209 票反對獲得通過，其中 6 名民主黨議員投贊成票，2 名共和黨議員投反對票。參議院早前已通過相關法案，決定把聯邦政府機構資金延長至明年 1 月 30 日。
今次停擺導致大批聯邦政府僱員未能領薪，一些公共服務被迫暫停，多個機場亦因空管人手不足出現航班取消情況。眾議院議長、共和黨人約翰遜（Mike Johnson）在法案通過後表示，今次停擺是由民主黨造成，強調停擺「毫無意義」，不會帶來任何正面結果。
浸大外判清潔工被逼簽離職信 允復工但要求簽新約 英姐批「狡猾」 莊臣最新回應：無需要簽新約︱Yahoo
【Yahoo 新聞】浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初曾發起工潮，爭取合理待遇。事隔不足 3 個月，承辦商莊臣被指有主管兩度要求參與工潮的清潔工「英姐」簽署「自願離職信」。事件曝光後，勞工及福利局局長孫玉菡表示，已要求勞工處主動協助。
【今日重點財經新聞】
【彭博】中國外交部宣布，國務院總理李強將代表中國出席 11 月 22 日在約翰內斯堡舉行的二十國集團（G-20）領導人峰會，意味國家主席習近平今年不會親自出席。聲明並未解釋原因。
G-20 原為應對全球經濟議題而設，慣常由各國元首出席。今屆峰會中，美國總統特朗普早前已表明抵制，指責東道國南非虐待阿非利卡裔白人，宣布美方官員集體缺席；俄羅斯總統普京則因面對國際刑事法院逮捕令，出行受限。今次安排令中美俄三國最高領導人同時缺席。
騰訊與蘋果據悉達成協議 將由蘋果處理微信小遊戲支付並抽取 15% 佣金
【彭博】消息人士指，騰訊控股與蘋果公司已達成協議，未來由蘋果負責處理微信內小遊戲及小程序的支付，並從中收取約 15% 佣金。這意味兩間科技巨頭歷時逾一年的談判告一段落，亦為蘋果開闢新的收入來源，同時舒緩騰訊壓力。
此前蘋果要求騰訊堵塞「漏洞」，不再讓開發者透過引導用戶使用外部支付系統，以迴避蘋果一般收取的 30% 佣金。知情人士又稱，符合資格的開發者需遵守蘋果指定的軟件要求，例如協助家長設定兒童年齡段限制等。騰訊及蘋果發言人均拒絕回應相關消息。
【Yahoo 財經】美國銀行最新研究顯示，美國人過「月光族」生活的情況持續增加，財務壓力愈來愈集中在低收入家庭。報告指出，今年約有 24% 美國家庭被歸類為「月光族」，即收入大部分用於住屋、汽油及食品雜貨等基本開支。
在低收入家庭中，約 29% 屬「月光族」，高於 2024 年的 28.6% 及 2023 年的 27.1%；相比之下，中高收入家庭中把全部收入用於基本開支的比例幾乎沒有變化。報告指，自 2025 年初起，低收入群體的工資增長一直落後於高收入者，同一世代中，高收入千禧世代家庭的平均工資增幅比低收入家庭高約 5 個百分點。
【今日重點娛樂新聞】
毛記葵涌發盈警半年賺少過 1 百萬 由一張紙起家 搞網媒舞台劇 年收入曾接近億元
【Yahoo 娛樂圈】以《100毛》及《毛記電視》起家的媒體集團毛記葵涌最新發出盈警，預計截至 9 月 30 日止的 6 個月內，盈利少於 100 萬元，較去年同期約 420 萬元明顯下跌。報道形容，在 KOL 與自媒體百花齊放的環境下，曾被視為網媒龍頭的毛記葵涌收益今非昔比。
毛記葵涌源於 2009 年創立的「偽文學雜誌」《黑紙》，以一張只售 1 元、寫滿創作語句的黑白紙張切入年輕市場，其後團隊由紙本延伸至音樂會創作、廣告及 MV。2013 年推出周刊《100毛》，以精簡文字與惡搞風格走紅，紙媒及社交平台均累積大量追隨者。
試當真遊戲節目《試玩毛》團隊宣布創辦「一齊玩」 阿慈留言支持：姣婆守唔到寡
【Yahoo 娛樂圈】YouTube 頻道「試當真」已於 10 月 26 日正式停運，由其製作的大型遊戲節目《試玩毛》自 2021 年初開播，多集錄得破百萬觀看，告別作《墨魚遊戲 2》更邀請約 100 位藝人及 KOL 參與，成為城中話題。
節目遊戲設計團隊昨（ 12 日）於社交平台宣布創辦新組織「一齊玩」，並展示以包剪揼手勢為主題的 Logo，計劃舉辦綜藝遊戲活動，同名為「一齊玩」。帖文指，現今提到遊戲，很多人只會想起電子遊戲或手機遊戲，但最開心的回憶往往來自與家人朋友面對面玩玩具、捉依因、007 及各種桌上遊戲，希望透過活動讓更多人親身體驗綜藝遊戲，找回「一齊玩」的樂趣。
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面｜Yahoo 娛樂圈
【Yahoo 娛樂圈】76 歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自 2018 年紅館演唱會後甚少公開亮相，她上一次公開演出已是前年 6 月的大灣區節目《灣區升明月》，當時演唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典作品。直至本月 8 日，她罕有現身好友飯局，並透過友人上載的合照，令近況曝光。
照片所見，小鳳姐與陳惠敏、吳大強等好友聚會，在會所享用螃蟹與美酒，友人更送上一瓶印有她演唱照片的紅酒。她戴上茶色眼鏡，笑容燦爛，表情多多，手持紅色底配熊貓圖案的手袋，展現童心一面。
