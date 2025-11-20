一諾中學醜聞｜改名「愛生中學」申請辦學 教育局擬拒新校註冊：兩校有明顯關連｜Yahoo

一諾中學

【Yahoo新聞報道】涉「雙重學籍」等醜聞的一諾中學早前被教育局「釘牌」，被指在未經批准下收取每名學生 20 萬元「建校費」，校長等人涉欺詐被捕。一諾中學被指以「愛生中學」的名義，向教育局申請於位於紅磡的同一校舍辦學。教育局回覆《Yahoo新聞》查詢時稱，今日（20日）已發信通知申請人，正考慮拒絕為該校註冊。

教育局稱，就一所擬名為「愛生中學」的私立學校，擬於紅磡漆咸道北270-274號結好中心二樓辦學的註冊申請，局方經審視申請文件及有關資料，並嚴格考慮申請者的背景、往績及相關事件的最新情況後，認為該申請不符合指定條件及規定。局方今日發信通知申請人，正考慮根據《教育條例》（第279章）拒絕為該學校註冊，申請人可於十四日內向教育局提出申述。

教育局：有關校董會管理「不可能令人滿意」

教育局續指，處理該辦學申請時發現，申請者及其建議的校董與日前被局方拒絕註冊的「一諾中學（九龍塘）」有明顯關連，而該校校監及與涉案女士涉嫌串謀欺詐而被警方拘捕，局方有理由認為「愛生中學」建議的校董會「對該校的管理相當不可能令人滿意」。局方強調，如發現任何學校、學校註冊的申請人或擬註冊校董涉及違規或違法行為，定必嚴肅處理和採取適當行動，包括拒絕為學校註冊及提出檢控，以保障學生福祉。