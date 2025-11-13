一諾中學醜聞｜36 歲校長及 44 歲女子涉欺詐等被捕 疑收 38 萬留位費僅退款 9.5 萬｜Yahoo

一諾中學

【Yahoo 新聞報道】一諾中學早前涉「雙重學籍」等醜聞被教育局「釘牌」。學校亦被指在未經教育局批准下，收取每名學生 20 萬元「建校費」。該校的祁姓校長（36 歲），以及一名趙姓女子（44 歲）被捕，涉嫌串謀行騙及欺詐。

有家長去年 12 月為子女報讀一諾中學，被校方告知需支付 38 萬元留位費、行政費和雜費等，聲稱待學生畢業或轉校時可退回款項。有關學生於今年 2 月入讀該校，惟家長在 6 月接獲校長通知，稱學校的擁有權轉變，學生可選擇留校或轉校，校方會退款，但有關家長只收到 9.5 萬元退款。受害的家長從其他家長得悉，校方並沒有獲得教育局批准向學生收取建設費用。受害人多次致電校長查詢退款不果，於是報警。

廣告 廣告

今日（13日）早上 7 時許，警方西九龍重案組人員分別拘捕上述二人，涉嫌串謀行騙及欺詐，其中一人是該校的校長，案件仍在調查當中，由西九龍重案組 1B 隊跟進。

據了解，案件由教育局轉介警方跟進。《Yahoo 新聞》昨（12日）曾向教育局查詢，正候回覆。