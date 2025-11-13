最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
一諾中學醜聞｜36 歲校長及 44 歲女子涉欺詐等被捕 疑收 38 萬留位費僅退款 9.5 萬｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一諾中學早前涉「雙重學籍」等醜聞被教育局「釘牌」。學校亦被指在未經教育局批准下，收取每名學生 20 萬元「建校費」。該校的祁姓校長（36 歲），以及一名趙姓女子（44 歲）被捕，涉嫌串謀行騙及欺詐。
有家長去年 12 月為子女報讀一諾中學，被校方告知需支付 38 萬元留位費、行政費和雜費等，聲稱待學生畢業或轉校時可退回款項。有關學生於今年 2 月入讀該校，惟家長在 6 月接獲校長通知，稱學校的擁有權轉變，學生可選擇留校或轉校，校方會退款，但有關家長只收到 9.5 萬元退款。受害的家長從其他家長得悉，校方並沒有獲得教育局批准向學生收取建設費用。受害人多次致電校長查詢退款不果，於是報警。
今日（13日）早上 7 時許，警方西九龍重案組人員分別拘捕上述二人，涉嫌串謀行騙及欺詐，其中一人是該校的校長，案件仍在調查當中，由西九龍重案組 1B 隊跟進。
據了解，案件由教育局轉介警方跟進。《Yahoo 新聞》昨（12日）曾向教育局查詢，正候回覆。
其他人也在看
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
涉因金錢糾紛披露舊同學個資 六旬婦涉「起底」被捕
【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署今日(12日)在港島區拘捕一名60歲中國籍女子。被捕人士涉嫌在未經舊同學的同意下披露她的個人資料，違反《個人資料(私隱)條例》第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。on.cc 東網 ・ 1 天前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
金秀賢案件未有進展 律師再發聲明：數千張合照不可能存在
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被於已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往，雖然他澄清是於女方成年後才拍拖，但形象已經跌至谷底，廣告代言全部被抽起，更被品牌索償，他其後向遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」提出索償訴訟，現時訴訟仍未開始進行。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
互毆案何太精神科留醫已出院今出庭 案件押後至明年1.13再訊
【on.cc東網專訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯及何太，於今年5月在屯門菁田邨菁信樓一單位外爆發衝突，男方涉以一把多用途刀襲擊女方，女方疑出口咬傷對方，最終兩人同告受傷送院治理，並雙雙被捕，各被控一項有意圖而傷人罪。案件今（13日）在區院再on.cc 東網 ・ 7 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 18 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
陳志第二？新加坡洗錢案逃犯蘇炳海擁12億香港物業！曾接波叔貨！
出生於福建、持多國護照的商人蘇炳海，於2023年被指涉新加坡史上最大規模洗錢案並出逃海外。近日，英國政府沒收蘇炳海價值數千萬英鎊的資產，包括珍稀恐龍化石及9伙倫敦豪宅。據（香港01）報道，蘇炳海在港亦持有多個貴重物業，包括何文田豪宅天鑄2伙、九龍灣富臨中心全層，並從舖王鄧成波手中承接中環詹記大廈（現德輔道中心）全幢。相關消息：詐騙集團首腦陳志擁港台頂級豪宅：山頂樓王大屋價值13億！係周杰倫台北鄰居！鄧成波家族放售旺角銀城廣場八層 意向價5.52億｜深水埗南昌街全幢商住物業招標 市值7,500萬《香港01》調查發現，蘇炳海2017年來港成立私募股權公司，其後購入何文田天鑄一個複式和一個單層單位，涉資2億元；2019年，蘇炳海斥4.3億元掃入九龍灣富臨中心A、B座20樓全層連帶多個車位；2021年，蘇炳海從已故舖王鄧成波手中購入中環詹氏商業大廈整幢業權，並將其翻新，改名為德輔道中心。該批物業均以公司名義購買，目前市值約12億元，全部無抵押，而中環德輔道中心及九龍灣富臨中心，均有出租給不同公司。公開資料顯示，今年37歲的蘇炳海出生於福建安溪。2023年8月15日，新加坡警方開展代號為「雷霆行28Hse.com ・ 5 小時前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉・九龍東︱76 歲陳鑑林現身撐顏汶羽 討論聚焦「過山線」︱Yahoo
立法會「愛國者同心治港」選舉論壇持續進行，今早（13 日）九龍東地方選區論壇於觀塘曉光街體育館舉行。論壇辯論氣氛並不熱烈，主要聚焦在九龍東建立第二個核心商業區（CBD），以及區內交通問題，包括俗稱「過山線」的「東九龍智慧綠色大眾運輸系統」。各候選人繼續帶同助選團到場打氣，其中顏汶羽的助選團包括曾經擔任 4 屆九龍東立法會議員的 76 歲陳鑑林，至於行政會議成員湯家驊亦到場支持另一名候選人陳進雄。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
全運會・港隊追蹤｜何詩蓓今爭200自金牌 許龍一、單車隊分途出擊
周四的全運會賽事焦點，無疑落在香港「女飛魚」何詩蓓身上。這位首次出戰全運會的港將，順利晉級女子200米自由泳決賽，將於今晚7時13分在深圳大運中心游泳館登場，與河北名將李冰潔、馬永慧及廣東李家萍爭奪金牌。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
42歲阿Sa仍似少女！必看蔡卓妍8招獨門凍齡護膚術 同款美妝護膚好物推介
歲月在每個人臉上都會留下痕跡，但蔡卓妍（阿Sa）卻似乎完全被時間遺忘。42歲的她皮膚依然緊緻透亮，笑起來依然有少女的靈氣。無論是在鏡頭前還是日常自拍，她的膚質狀態都絲毫不輸年輕女生。與其說她是天生麗質，不如說她對保養的堅持才是真正的凍齡秘訣。以下即揭開她的凍齡秘訣！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前