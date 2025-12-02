一路繁花2︳劉嘉玲同內地相親父母舌戰 堅持唔生育「再讓我選擇還是不生」

早前劉嘉玲參加嘅內地綜藝節目《一路繁花2》釋出預告片，嘉玲姐被當面問「不生孩子如何延續生命」時，直言「像我就是不想生」，同節目嘅資深演員何賽飛聞言就話「這樣的話生命怎麼延續啊？要傳宗接代」，甚至話「女人不生孩子就是不完整！」。向來EQ高嘅劉嘉玲被呢番話一秒焫著，直接表態「不要這樣說，我不同意！」，連隨再捍衛愛人「我和偉仔結婚17年，過得比誰都幸福」。

談及生育同結婚話題嘅呢集《一路繁花2》終於播出，參加節目嘅明星喺重慶一個相親角同多位為仔女搵對象嘅父母交流。有位大媽向劉嘉玲表示想搵個女鍾意嘅人，但劉嘉玲直接話「很難的！父母跟她的要求不一樣，你是用你的需求在幫她找。」又反問在場父母「結婚這麼重要嗎？為什麼一定要結婚生子？」 。有人話係要「延續自己的生命」，劉嘉玲就回應「延續你的生命是吧，延續你的血脈」。有位大媽話「當家長的都希望晚輩結婚生子才叫完美」，但劉嘉玲認為人一結婚生子就沒有自己。另一位退休大媽就表示想有人陪伴仔女所以幫忙相親，但劉嘉玲就認為每個人都係一個人來一個人走，「你生了小孩也不一定每天會陪在你身邊，像我現在也不能每天陪在我媽媽身邊。生活還是要自己自理的，尤其是到最後的那一段，還是你自己走的。」

後來劉嘉玲、寧靜、葉童、內地演員何賽飛幾位影后一齊討論生唔生仔嘅話題，嘉玲姐直言「如果再讓我選擇我還是選擇不生」。佢認為而家社會同以前好唔同，小朋友好難免喺物質上互相比較，但亦認同如果有人生仔之後好滿足好愉快的話非常好。劉嘉玲同何賽飛就冇好似早前喺預告片中「互片」嘅火花。

