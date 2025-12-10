一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好

內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。日前播出最新一集中，一班演員閒聊時，劉嘉玲問張柏芝關於小朋友嘅教育問題，佢嘅觀念獲得唔少網民認同。

劉嘉玲問及張柏芝教小朋友會同佢哋講道理還是打罵時，張柏芝就話：「小孩我很少駡，但是我會直話直說，然後我永遠都加一句「你自己確定了，你要承擔後果」，（那如果他做錯了？）做錯的我OK的，因為我覺得不(犯)錯就沒有好（變好）。」，之後佢續話：「有時候他那條路越順，我反而有點擔心，他回來覺得，媽媽，我打球打得不好或者是赢不了，我反而很開心，因為我覺得你打得好，每一場都赢又怎麼樣呢？你就是為了打球而打球，他沒有在裡面學到甚麼。我寧可他的路比較苦一點。」

節目出街後，唔少網民都認同佢嘅觀念，紛紛留言大讚佢，例如「是個好媽媽」、「很有智慧的媽媽」、「怎麼做的這麼好呢，這樣的媽媽佩服佩服佩服」及「不怕孩子犯錯，只怕他們不敢嘗試。張柏芝的育兒哲學太通透了！」等等。

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

《一路繁花2》截圖

張柏芝

張柏芝

張柏芝

張柏芝

