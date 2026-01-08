一鍵啟動智慧生活！HONOR Magic8 Pro 專屬「AI 按鍵」揭秘

HONOR Magic8 Pro 在機身側邊配備了獨特的專屬「AI 按鍵」，將先進的人工智慧功能化為一觸即得的直覺操作，大幅提升了手機使用的效率與便利性。使用者無需在多層選單中尋找，只需簡單按下這個實體按鍵，即可隨手啟動各項實用的 AI 服務。

要啟動這項便利功能非常簡單。首先，進入手機的設定選單，點選「榮耀 AI」選項，即可找到「AI 鍵」功能設定。啟用後，使用者便能完全個人化自己的操作模式：可以設定為短按一下開啟最常用的 AI 功能，例如智慧識屏或即時翻譯；或設定輕按兩下啟動智慧搜尋；亦可指定長按來喚醒語音助手。這種高度自訂性確保了不同習慣的使用者都能找到最順手的啟動方式。

更細緻的是，系統還允許使用者調整 AI 按鍵的力道感應靈敏度。這項設定讓按壓操作可以更為精確，有效避免誤觸，同時也能根據個人手感偏好進行微調，實現真正個人化的精準操控。

透過這個實體的 AI 按鍵，HONOR Magic8 Pro 將抽象的人工智慧轉化為具體、即時的互動體驗。無論是閱讀外文網站時需要一鍵翻譯、遇到陌生植物時希望即時識別，或是想要快速整理螢幕上的文字資訊，都能透過這個按鍵迅速完成。它不僅是一個快捷鍵，更是連接使用者與複雜 AI 應用的無縫橋樑，讓科技服務變得隨手可得，操作流暢而自然，重新定義了智慧型手機的互動便捷性。