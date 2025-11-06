丁薛祥訪烏拉圭 願與拉美共謀發展振興

【on.cc東網專訊】中國外交部周三（5日）發布消息，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥應邀訪問烏拉圭，周二（4日）在該國首都蒙得維的亞會見烏拉圭總統奧爾西（Yamandú Orsi），並與副總統高斯（Carolina Cosse）舉行會談。丁薛祥表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待跟拉美和加勒比國家關係，願與包括烏拉圭在內的拉方一道，實施好團結、發展、文明、和平、民心「五大工程」，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

會見奧爾西時，丁薛祥表示中方願同烏方在兩國元首戰略引領下，延續傳統友誼，不斷豐富中烏全面戰略夥伴關係內涵，為世界和平發展作出更大貢獻。他認為，雙方要持續鞏固政治互信，推動政府、政黨、立法機構、地方等友好交往；加強經貿、財金、農牧業、基礎設施建設等領域合作，加快培育訊息通訊、人工智能、數字經濟合作新亮點；持續深化人文交流，拓展教育、體育、智庫、青年、地方等領域合作。奧爾西亦稱，願與中方加強溝通協作，維護自由開放的國際貿易體系和多邊主義。二人會晤後，共同見證簽署兩國經濟技術合作及海關領域合作文件。

丁薛祥另與高斯舉行會談，表示相信雙方將繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切。中方願進口更多符合市場需求的烏拉圭優質農牧產品，鼓勵更多中資機構來烏投資興業；充分挖掘潛力，推動綠色技術和產業合作走深走實，共同打造新的務實合作增長點。高斯表示，對華友好是超越烏拉圭各黨派的共識和政策，願與中方加強經驗交流，深化務實合作，做中方的同路人。

