七夕單身別怕！3星座3生肖「沒伴反而賺大錢」 一個人財運更旺

農曆七夕情人節到來，滿街都是大放閃光的情侶，如果你是單身人士，可能多少會感到鬱悶。不過，星座命理專家小孟老師指出，有3個星座、3個生肖「單身更帶財」，一個人反而過得更加富裕充實，快來看看榜上有沒有你！
星座
Top3：獅子座
若你是單身獅子座，七夕因為沒有任何牽掛，因此在工作上更努力，也不會被情人愛人拖累，以至於財運旺到爆。
Top2：處女座
處女座在乎情人感受，也容易被情人影響判斷，反而單身者做投資理財更旺，判斷力更強，財運會更好，容易用錢滾錢。
Top1：牡羊座
牡羊座容易在情人節犒賞自己或另一伴導致破財，反而情人節待在家裡看一些財商頻道，能看到有用的投資資訊，既能守財又能增加第二收入。
生肖
Top3：蛇
屬蛇的人今年犯太歲，運勢容易被另一半帶衰，因此單身的蛇財運很好，容易在七夕想到投資什麼，未來會賺大錢。
Top2：猴
單身屬猴的人，比較不用顧到情人感受，因此與重要人士談生意都能談成，與業績客戶可約當日吃飯，都能談到不錯的佳績。
Top1：鼠
屬鼠又單身的朋友，若你從事的事業是有業績壓力的，可以選擇在當天加班，說不定會業績爆棚，財運興旺。
