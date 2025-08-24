移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
2025七夕情人節餐廳五大推介！情侶必收藏「約會神店」低至33折起/米芝蓮三星團隊/意式浪漫風格
2025七夕情人節餐廳五大推介！立即睇內文：
七夕源自中國傳統神話「牛郎織女」，原本是女子們祈求巧手和美滿姻緣的「乞巧節」，後來融合了牛郎織女的浪漫故事，至此七夕也象徵著愛情與團聚。溫馨提示，今年七夕情人節在8月29日，不足一個星期就要來到，絕對是你與另一半共創浪漫回憶的絕佳時機。以下為大家精選5間各具特色的高質餐廳，涵蓋不同菜式與氛圍，助你與摯愛度過一個難忘的七夕之夜！
七夕情人節餐廳01：半島酒店Felix 餐廳–維港景緻下的現代歐陸風情
位於尖沙咀半島酒店28樓的 Felix 餐廳，以無與倫比的維多利亞港景觀及Philippe Starck 的時尚設計聞名。主廚Aurélie Altemaire 精心打造的「夏日冰鎮海鮮套餐」（$1,386起，兩位用），人均只需$693，即可享受融合當代地中海風味，包含雙層海鮮塔、精選主菜及季節甜點，食材新鮮如法國大衛赫維生蠔（David Herve Oyster）、絲滑龍蝦湯及牛柳，擺盤精緻。尤其適合慶祝特別場合，餐廳環境舒適，氣氛浪漫，深受情侶喜愛，是七夕約會的首選。
半島酒店晚餐｜Felix 餐廳｜夏日冰鎮海鮮套餐 (兩位用)
優惠：$1,386/2位，人均：$693（
原價：$ 1,524/2位）
香港半島酒店Felix餐廳
地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店28樓（地圖按此）
七夕情人節餐廳02：美利酒店The Tai Pan – 現代西餐的優雅之選
位於中環美利酒店的The Tai Pan 提供精緻的現代西式料理，環境典雅而舒適，適合追求低調奢華的情侶。餐廳以新鮮食材打造多款國際佳餚，七夕可選擇其招牌三道菜套餐（$494起），包括前菜牛肉韃靼、香煎扇貝，亦可選擇龍蝦濃湯和意大利芝士雲吞；主菜精選有烤羊架和香烤鱸魚及甜點，口味與視覺兼備。餐廳氛圍寧靜，服務周到，適合情侶享受私密的用餐體驗。
The Tai Pan 三道/ 四道晚餐 (星期一至日)
優惠：$494/位（
原價：$581/位）
美利酒店The Tai Pan
地址：中環紅棉路22號尼依格羅香港美利酒店UG樓（地圖按此）
七夕情人節餐廳03：文華東方酒店CaféCausette – 經典法式浪漫
位於中環文華東方酒店的CaféCausette以法式餐廳的經典魅力吸引情侶，餐廳環境溫馨，帶有濃厚的法國咖啡館風情。七夕推薦其三道菜晚餐套餐（75折優惠後，人均$485起），從前菜到甜點均以精緻手法呈現，食材新鮮，口味平衡。主菜推介香烤牛柳伴薑汁炒香菇時蔬薯仔配香芹牛肉清湯、泰式炒盲鰽柳配香苗白飯、比吉打西班牙黑毛豬柳伴青邊豆薯仔，而甜品更有無麩質純素朱古力蛋糕配車厘子雪葩或英式紅桑子奶油蛋白餅配荔枝雪糕！餐廳提供舒適的座位安排及貼心服務，適合喜愛法式浪漫的情侶。
【75折優惠】三道菜晚餐（兩位用）
優惠：$485/位（
原價：$647/位）
文華東方酒店CaféCausette
地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓（地圖按此）
七夕情人節餐廳04：L'AMOUR – 中環隱秘的法日融合之選
位於中環及太和的L'AMOUR 提供法日融合料理，餐廳設計時尚而私密，完美適合七夕情人節的浪漫約會。套餐選擇豐富，包含創意壽司、前菜拼盤及精選甜點。當中不能錯過低至33折（人均：$198）中法濃情五道菜套餐，包括：精選時令生蠔拼盤每款一隻 : 日本宮城生蠔 / 法國諾曼第生蠔/ 澳洲哥芬灣；主菜：北海道有機南瓜帶子薏米飯/ 時令廚師精選手工意粉/ 傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果/ 香煎比目魚扒配香草忌廉檸檬汁/ 黃油雞卷海鮮配煙燻野椒醬/ 橡果伊比利亞豬面肉/ 黑啤極黑安格斯牛肋骨+$28 / 寶雲酥澳洲紐西蘭羊架+$28 / 威靈頓牛柳+$98 / 法式日本A5和牛肉眼+$198等，非常豐富！餐廳以細膩的服務及創意菜式聞名，食材新鮮且搭配別出心裁，適合喜愛新派料理的情侶。
【低至33折】中法濃情五道菜套餐｜時令生蠔拼盤、鮑魚伴法式鴨肉等多款主菜選擇｜全日供應
優惠：$198/位（
原價：$588/位）
L'AMOUR（中環）
地址：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖（地圖按此）
L'AMOUR（太和）
地址：太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖（地圖按此）
七夕情人節餐廳05：Casa Sophia Loren – 意式風情的海濱浪漫
位於灣仔的Casa Sophia Loren，以意大利傳奇影后蘇菲亞·羅蘭（Sophia Loren）為靈感，主打傳統意大利美食，特別是拿坡里的海鮮菜餚，並以藍、白、奶油色系營造優雅的用餐環境晚市套餐（人均$322起）意粉主菜選擇超豐富，包括：西西里青醬螺旋麵配烤杏仁脆麵包粒、芝士黑胡椒寬麵配吞拿魚他他（+$38）、薩丁尼亞海鮮珍珠意粉、寬管戒指麵配酥脆豬頰肉及青豆泥和煙燻陳年瑞可達芝士、蟹肉意大利幼麵配 碎檸檬皮（+$68）、海膽意大利麵配海蘆筍（+$128）、巴馬臣士芝輪幼麵配奶油及松露（+$98）；另外亦可選意式脆皮豬腩卷配烤薯仔及燒肉汁、香烤魷魚配青豆泥及番茄醬、塔利亞塔牛排配紫菊苣及堅果、意式焗茄子配番茄蓉及羅勒和布拉塔芝士、檸檬油燒春雞、玻璃紙包焗白鱈魚（+$78）、招牌比目魚（+$228）、M7肉眼（+$298）等！配可欣賞電車軌道的露台，絕對夠浪漫！
Casa Sophia Loren｜午、晚市套餐｜多款意大利美食組合｜手工薄餅及意粉｜兩位起
優惠價：$394起/位（美食選二）
優惠價：$438/位（美食選三）
優惠價：$470/位（美食選四）
Casa Sophia Loren
地址：灣仔莊士敦道60-66號和昌大押1樓（地圖按此）
