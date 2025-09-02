防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
七夕過後渾身累又腰痠？甜蜜聚餐、房事後的身心調理，中醫推「飲食+穴位」恢復平衡
七夕不少情侶會透過聚餐、甜食小酌、甚至親密行為來慶祝，從中醫角度，其實這些都會對身體造成一定負擔。如何在歡慶之後，讓身心恢復平衡，是保養的重要關鍵。
大吃大喝後的調理建議：
避免冰飲與過甜：冰品、酒精、甜食會損傷脾胃陽氣，使脹氣、腹瀉或倦怠更明顯。
飯後適度散步：餐後走動 10–15 分鐘，有助於運化食物，避免胃部過飽。
茶飲調理：可選擇 陳皮普洱茶：幫助消食、去油膩。或山楂麥芽茶：促進消化、減緩胃脹。
穴位按壓：餐後若覺得脹悶，可按壓 足三里、內關，幫助脾胃運化。
房事後的中醫觀點：
中醫認為「房事適度可養生，過度則傷腎」，因為腎主生殖、封藏精氣，而女性的子宮、卵巢等屬「胞宮」，與腎氣、肝血密切相關。
房事後常見消耗：
氣血暫時下滑，容易感到疲倦。女性若體質偏寒，房事後更易腰痠、小腹涼冷。
飲食補養建議：溫補氣血為主
紅棗桂圓茶：補益心脾，安神養血。
黑芝麻、核桃：滋養腎氣，幫助婦科調理。
女性調養：
若經期將近，可加強四物湯（熟地、當歸、川芎、白芍）類食材料理，促進血液循環。
若有明顯疲倦，可用黃耆雞湯補氣，讓身體恢復。避免寒涼食物、冰品、冷飲容易損傷子宮溫養環境，影響氣血運行。
醫師提醒：
情人節歡樂之餘，適度飲食、適度親密，才是養生之道。
若有經期不調、經痛、疲倦、腰痠等問題，建議尋求中醫師診斷，透過針灸、藥物或茶飲調理，讓婦科功能與整體體質更平衡。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
