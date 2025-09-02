七夕過後渾身累又腰痠？甜蜜聚餐、房事後的身心調理，中醫推「飲食+穴位」恢復平衡

他們由拍拖到結婚已近10年，經歷過當初的相愛、一起、步入婚姻、孩子出生，一直以為簡單的美好，還是在無聲無息間被打破。 當她正忙於兼顧家庭和工作，卻發現丈夫與女同事來往甚密，手機不時傳來調情短訊，私下更是頻密地約會。面對如此明目張膽的出軌，吵過鬧過，她亦動過離婚的念頭，只是有了小孩，要分開也不容易，長輩亦不停勸說，他們才勉強地維持著關係。 「繼續一齊、離婚？呢個念頭喺我腦海出現過無數次，只係有咗細路，邊個想離婚……。」她嘆了口氣。 她直言這是場有名無實的婚姻，自小孩出生後，他們已好幾年處於無性婚姻的狀態，他不會碰她，她亦沒有慾望，大家有如室友般住在一起。後來他表示想追個兒子，他們才再次行埋，彷彿是為了生孩子才有夫妻間的親密……。 她曾經想過，第二個小孩的出生或會能重拾舊情、挽回婚姻，只是現在他們的唯一話題便是小孩和家事，除此之外，兩人已甚少交集，就連平常一句問候，說句「你好嗎？」都沒有，相敬如冰。 「如果再揀過，可能揀分開、唔生第二個小朋友，大家都會舒服啲？」 相愛多年後，大家的心已走散了，大概是為了這個家，才維繫著表面的關係，愛過都只在曾經，這一刻是真的不愛了。面對這樣的困境，她很是無

ETNet ・ 13 小時前