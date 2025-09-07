七成半學童輕生個案事前無先兆 葉兆輝倡三層應急機制擴至高小

新學年開始約一周，部分學生或仍未適應新環境。精神健康諮詢委員會委員兼港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指，學童輕生個案較去年同期稍微減少，但潛在風險仍處於高水平，須保持警覺。

葉兆輝稱，新冠疫情對青少年的人際和社交發展造成負面影響，朋輩支援較弱；在成長關鍵期未能建立良好的人際關係和朋友網絡，致升上高年級也未能完全修補缺失。

他又指，政府應將「三層應急機制」恆常化，並考慮擴展至高年級小學生，及早識別和支援，因近年有輕生個案最小僅11、12歲。雖然最嚴重的第三層支援使用機會較少，但需確保學生有事時「至少有個電話可以打、有個人可以諮詢」；又指七成半學童輕生個案事前無先兆，最重要是預防，營造開心校園環境。

