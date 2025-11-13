黑色星期五優惠大合集！
七成港人每兩日遇一次詐騙 13%有損失 人均損失6798元 遠高東南亞
智能手機普及、電子通訊發達，為騙徒提供更多犯案渠道，而AI技術令詐騙手法更逼真，包括偽造短訊、聲音複製及身份冒充，小市民防不勝防。有機構發布《2025 亞洲詐騙調查報告：香港篇》，發現平均每年多達77%港人成為詐騙目標，每人每兩日就面對一次詐騙風險；13%人有金錢損失，平均失款6,798港元，遠高於東南亞平均水平。機構指，零散防禦已無法應對急速擴張的詐騙規模，必須推動政府、金融機構與電訊商合作，構建韌性防線。
全球防詐聯盟GASA(Global Anti-Scam Alliance)與防詐騙應用程式Whoscall於今年初線上訪問1,000名港人，並昨發布《2025 亞洲詐騙調查報告：香港篇》。結果發現，77%港人每年曾遇詐騙，平均每人一年遭遇202次，即每兩日就有一次風險。其中66%表示曾被成功詐騙，13%有金錢損失，人均損失6,798港元，總額估計超過53億港元；遠高於東南亞平均水平(約5,140港元)，更超越泰國(約2,770港元)及菲律賓(約1,500港元)。
騙局已蔓延至社交平台
詐騙形式愈趨多元，除電話(59%)和電郵(46%)外，騙局已蔓延至港人日常使用的社交平台，包括SMS、WhatsApp及Instagram，利用用戶對平台的信任伺機詐騙。Z世代、千禧世代及有7至17歲子女的父母最容易遭遇詐騙，分別比例高逾七成半。
雖然詐騙手法層出不窮，但76%受訪港人自信能識別騙局，14%更聲稱「總是能識別詐騙」。 不過報告顯示，即使自認「總能識別」者，仍有不少人上當，他們在過去一年平均仍損失4,336港元。另外，82%Z世代表示對識別詐騙有很高的信心，但他們平均損失金額較高(9,656港元)，遠高於X世代(2,163港元)。
近70%受害者曾舉報，但61%表示案件未獲跟進，導致「舉報疲勞」現象，削弱公眾信心。約七成受訪者期望政府、警方、金融監管機構及商業機構採取更積極行動，建立更強的集體防線。
GASA指，詐騙不僅侵害消費者，更動搖數碼信任、經濟穩定及個人安全，香港必須加強防線；呼籲政府、金融機構及電訊商合作，建議推出統一且長期的防詐宣傳、建立整合式受害者支援系統，並與電訊及科技企業合作，在詐騙接觸消費者前攔截；建立跨境數據共享平台及全球檢控網絡，以重建數碼信任，保障公眾安全。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/七成港人每兩日遇一次詐騙-13-有損失-人均損失6798元-遠高東南亞/618323
